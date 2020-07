Osterfeld Wappenplatz in Osterfeld: Pflaster repariert, Müll beseitigt

Oberhausen. Der Wappenplatz in Oberhausen-Osterfeld ist ein zentraler Treffpunkt im Stadtteil – jetzt wurde das Areal sozusagen grundgereinigt.

Altes Brot und alte Brötchen auf einer Baumscheibe, die Tauben anlocken; Getränkedosen auf dem Boden, herausgelöste Pflastersteine: In Zeiten der Corona-Krise war der Wappenplatz in Oberhausen-Osterfeld in jüngster Zeit zusehends vermüllt.

Das stellte die SPD fest – eine Situation, wie sie aus Sicht der Sozialdemokraten in Osterfeld nicht bleiben konnte. Die SPD-Stadtverordnete Silke Jacobs hat sich des Problems angenommen und es als erstes über die städtische Beschwerde-Hotline versucht. „Das Pflaster ist gleich repariert worden, die Hotline hat sehr schnell auf die Beschwerde reagiert, das ist lobenswert“, so die SPD-Stadtverordnete.

So sah eine Baumscheibe am Wappenplatz vor der Reinigungsaktion aus. Foto: SPD / Osterfeld

Die Reinigung haben zwei hauptamtliche Kräfte der Ruhrwerkstatt übernommen. Die Maßnahmen der Einrichtung haben allerdings offiziell erst am 1. Juli wieder begonnen. Da die Baumscheiben aber extrem verdreckt waren, wollten die Mitarbeiter der Ruhrwerkstatt nicht so lange warten und haben nun schon vor diesem Termin für Ordnung gesorgt.

Im Gespräch beklagten sie sich darüber, dass immer wieder von der Ruhrwerkstatt gesetzte Pflanzen herausgerissen würden und der Weg zum nächsten Mülleimer für manche Menschen grundsätzlich zu weit erscheine. Silke Jacobs: „Es muss sich offenbar noch vieles im Bewusstsein der Menschen ändern, damit wir solche vermüllten Ecken in Osterfeld nicht mehr sehen müssen."