Von „Menschlos glücklich“ bis zu liebevoller Travestie

Im Theater an der Niebuhrg geht’s im Januar munter weiter: Achim Sengebusch präsentiert am Samstag, 18., sein Programm „Menschlos glücklich“: ein brachial lustiger Abend über die Schattenseiten der Menschheit. Am Ende wird jeder wissen, warum wir Abstand halten müssen, um uns nahe zu sein.

Miss Joana bezaubert am Sonntag, 19., um 16 Uhr unter dem Motto „Geboren um Liebe zu geben und Hoffnung zu leben“. Eine Entertainerin mit Charme und geballter Erotik. Ihr Name steht seit über 20 Jahren für niveauvolle Travestie. In aufwendigen Kostümen betört die 2,15 m große Blonde mit endlos langen Beinen und gewinnt mit Bühnenpräsenz, Wortwitz und stimmlichem Können.

Die Hypnoseshow „Schlaf! mit mir!“ folgt am Samstag, 25. Januar. In seinem Programm begibt sich Hypnotiseur Aaron charmant und gewitzt ins Unterbewusstsein von Freiwilligen. Er lädt sie ein, mit ihm zu träumen und die Grenzen der eigenen Kreativität zu erweitern.

Eintrittskarten gibt’s im Ticketshop der Niebuhrg, 0208 - 860072.