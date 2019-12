Volle Förderung für die Ludwig Charts im Schloss Oberhausen

Die Jugendprojekte Ludwig Charts und Ludwig Lust in der Ludwiggalerie Schloss Oberhausen bieten seit Jahren zahlreichen Schülern die Chance, auf ganz besondere Weise mit der Welt eines Museums in Berührung zu kommen. Nun hat die Ludwiggalerie vom Deutschen Museumsbund mit „Kultur macht stark“ ein weiteres Jahr die volle Förderung für beide Projekte erhalten.

„Der Förderzuschlag ist für uns auch eine großartige Bestätigung in Bezug auf die kreative Arbeit, die unser Team mit viel Herzblut leistet“, erklären die beiden Projektleiterinnen Ursula Bendorf-Depenbrock und Sabine Falkenbach. „Besonders freuen wir uns, dass mit der Theodor Heuss Realschule und der Städtischen Kindertageseinrichtung mit dem Familienzentrum Lirich zwei Bündnispartner neu ins Boot gekommen sind.“ Mit den Formaten Ludwig Charts und Ludwig Lust wollen sie 2020 wieder viele Schülerinnen und Schüler für den Besuch eines Museums und die spannenden Details einer Ausstellung begeistern.

Zu weiteren Ludwighäusern in ganz Nordrhein-Westfalen

Bei den Ludwig Charts erarbeiten die Jugendlichen im Team ihre persönlichen TOP 10 aller Kunstwerke in der Galerie. In kleinen Führungen präsentieren sie das Erlebte und Erlernte der Öffentlichkeit. Zuvor erhalten sie Coachings zu Sprechtechnik, Körpersprache, Film und Fotografie. Bei der Ludwig Lust schauen die Teilnehmer über den Tellerrand der Oberhausener Ludwiggalerie hinaus und besuchen weitere Ludwighäuser in ganz Nordrhein-Westfalen. Dort erkunden sie die Museen mit ihrem Umfeld, Architektur und Ausstellungen und vergleichen dies mit ihren Erfahrungen in Oberhausen.

Der Deutsche Museumsbund fördert beide Projekte im Rahmen des Programms „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“. Interessierte können den „Charts“-Film sowie eine Fotodokumentation, die Postkarten und die Polaroid-Serie noch bis zum Ende der „Struwwelpeter“-Ausstellung am 12. Januar 2020 im Raum der Museumspädagogik im Stock, Großes Schloss, sehen. Das Format Ludwig Charts mit den eigenen Top Ten ist auch Bestandteil des buchbaren museumspädagogischen Angebots für andere Schulen und Klassen jeden Alters.

Online gibt’s unter unter ludwiggalerie.de weitere Informationen zur Museumspädagogik.