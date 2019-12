Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

VIP-Räume für die Kunden

Seit 20 Jahren betreiben Gabriele und Robbie Schlagböhmer ihr Reisebüro in Sterkrade. Mit dem Umzug an die neue Adresse haben sie auch zwei separate, abschließbare Büros als VIP-Räume eingerichtet. Hier werden die teuren Reisen verkauft. Oftmals auch außerhalb der eigentlichen Öffnungszeiten.

Das First Reisebüro Schlagböhmer befindet sich am Kleinen Markt in Oberhausen-Sterkrade. Es hat montags bis freitags von 9.30 bis 18.30 Uhr, samstags von 9.30 Uhr bis 14 Uhr geöffnet. Auch Termine nach Vereinbarung sind möglich.

Weitere Informationen telefonisch unter 0208/6350555 oder im Internet auf www.schlagboehmer.de