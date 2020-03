Corona-Krise Verkaufsoffener Sonntag in Oberhausen ist abgesagt

Oberhausen. Stadt hat auch das viertägige Frühlingsfest vom 26. bis 29. März mit kleiner Kirmes, Verkaufsbuden und verkaufsoffenem Sonntag untersagt.

Auf der Webseite oberhausencity.de ist das „Frühlingsfest in der City“ für den 26. bis 29. März noch angekündigt – verkaufsoffener Sonntag auf der Marktstraße inklusive. „Vor wenigen Tagen waren wir uns noch sicher“, schreibt Axel Schmiemann als Vorsitzender an die im Verein CityO.-Management organisierte Kaufmannschaft. Jetzt ist auch das Frühlingsfest aufgrund der Corona-Krise von der Stadt untersagt.

„Das Wohlergehen und die Gesundheit insbesondere der Risikogruppen stehen an erster Stelle“, so Schmiemann weiter, „und wir hoffen, dass die ergriffenen Maßnahmen dazu beitragen“. Der Verein CityO.-Management ist die Interessengemeinschaft engagierter Eigentümer, Einzelhändler, Gastronomen und Dienstleister in der Oberhausener Innenstadt.

Absage der Ferienspiele in den Osterferien

Auch die Ferienspiele der Stadt Oberhausen in den Osterferien vom 6. bis 17. April 2020 müssen leider abgesagt werden, wie die Pressestelle im Rathaus mitteilt. Die für angemeldete Kinder bereits gezahlten Entgelte werden den betroffenen Familien zurück erstattet. Die bisher noch nicht beglichenen Rechnungen für die Ferienspiele in den Osterferien werden gegenstandslos.