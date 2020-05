Verbraucherzentrale Oberhausen berät wieder persönlich

Oberhausen. Die Coronakrise hat auch die Arbeit der Verbraucherzentrale Oberhausen getroffen, persönliche Gespräche lagen auf Eis. Nun gibt’s wieder Termine.

Nach dem Corona-Lockdown vergibt die Verbraucherzentrale Oberhausen seit Montag, 25. Mai, wieder Termine für persönliche Beratungsgespräche. Seit Mitte März waren die Berater zwar noch telefonisch, per E-Mail und über die Internetseite zu erreichen, persönliche Kontakte in der Beratungsstelle an der Paul-Reusch-Straße 34 mussten wegen der Corona-Krise aber vorübergehend ausgesetzt werden.

Angelika Wösthoff, Leiterin der Beratungsstelle, freut sich, „zu neuer Normalität im Beratungsalltag zurückzukehren“. Das Team sei gut vorbereitet und habe mit einem Hygienekonzept alle vorgeschriebenen Maßnahmen umgesetzt. Konkret heißt das: ausreichende Desinfektion, Abstandsregeln, Trennscheiben beim persönlichen Kontakt. Zudem würden Termine so getaktet, dass die Ratsuchenden untereinander nicht in Kontakt kommen.

Termine vergibt die Verbraucherzentrale unter 0208-91 10 86 01 oder über das Kontaktformular auf der Internetseite verbraucherzentrale.nrw/oberhausen. Parallel bietet die Beratungsstelle telefonisch und über Online-Kanäle auch weiterhin Erstberatungen an, um Probleme direkt und schnell zu lösen.