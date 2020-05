Unfall mit gestohlenem Auto - Polizei fahndet nach Fahrer

Der Unfallverursacher hatte einem anderen Fahrer die Vorfahrt genommen - nach dem Crash floh er, weil er mit einem gestohlenen BMW unterwegs war.

Die Polizei sucht nach einem Autofahrer, der In Oberhausen einen Unfall verursacht hat, daraufhin geflohen ist - und das alles mit einem geklauten Auto: Der Unfall ereignete sich am Samstagnachmittag, gegen 15:15 Uhr. Der nun Gesuchte war laut Polizeiangaben auf der Straße Dümpterkamp in Richtung Rolandstraße unterwegs. An der Kreuzung Wehrstraße/Dümpterkamp/Rolandstraß habe er die Vorfahrt eines 68jährigen Mercedesfahrers missachtet, der durch den anschließenden Zusammenstoß leichte Verletzungen erlitt. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Fremdschaden von ca. 5000 Euro. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher davon.

Im Zuge der Ermittlungen stellte die Polizei dann fest, dass der unfallflüchtige Pkw kurz zuvor in der Nähe des Unfallortes gestohlen worden war. Es handelt sich um einen schwarzen 1er BMW. Dieser ist im Frontbereich stark beschädigt. Das vordere Kennzeichen fehlt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet, aber sich noch nicht bei der Polizei gemeldet haben, oder Personen, die Angaben zum Abstellort des entwendeten Pkw machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Oberhausen (Tel. 0208/ 826-0) in Verbindung zu setzen. (red)