Unfall in Oberhausen: Motorradfahrer (21) schwer verletzt

Oberhausen. Bei einem Verkehrsunfall in Oberhausen ist am Mittwoch ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Er war frontal mit einem Auto kollidiert.

Bei einem schweren Verkehrsunfall sind am Mittwochnachmittag in Oberhausen ein Auto und ein Motorrad frontal zusammengestoßen. Das meldet die Polizei am Donnerstag. Demnach sei ein Mann aus Essen (29) auf der Straße Brammenring mit seinem Pkw unterwegs gewesen. Als er zwei Fahrradfahrer überholen wollte, sei ihm der 21-Jährige Motorradfahrer auf der Gegenspur entgegen gekommen, mit dem er dann kollidiert sei.

Schwerer Unfall: Rettungshubschrauber holt Motorradfahrer ab

Der Motorradfahrer, ein Mann aus Bottrop, habe sich laut Polizei bei dem Unfall eine doppelte, offene Fraktur des Beines zugezogen. Eine Notärztin habe die Erstversorgung an der Unfallstelle übernommen, danach jedoch habe der Bottroper mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik in Duisburg gebracht werden müssen.

Der Autofahrer hingegen sei unverletzt geblieben, jedoch seien Auto und Motorrad schwer beschädigt worden. Sie wurden, wie auch der Helm des Motorradfahrers, für weitere Ermittlungen sichergestellt.

Zeugen des Unfalls, die bisher noch nicht befragt worden sind, sollen sich unter 0208/8260 bei der Polizei melden.