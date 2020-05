Wegen eines Unfalls hat die Polizei eine Fahrspur am Dreieck Oberhausen/Bottrop gesperrt.

Dreieck Oberhausen Unfall A2: Lkw kracht in Stauende – linke Fahrbahn gesperrt

Oberhausen/Bottrop. Zwei Lkw sind am Morgen an einem Stauende auf der A2 beim Kreuz Oberhausen/Bottrop ineinander gekracht. Es kam zu kilometerlangen Staus.

Auf der A2 bei Oberhausen-Königshardt sind am Dienstagmorgen, 12. Mai, zwei Lkw an einem Stauende zusammengekracht. Dabei wurde ein Fahrer leicht verletzt. Die Polizei sperrte zeitweise die A2 beim Dreieck Bottrop und Oberhausen-Königshardt in Fahrtrichtung Oberhausen wegen des Unfalls komplett ab. Es kam zu kilometerlangen Staus.

Derzeit (Stand: 10 Uhr) ist der linke Fahrstreifen gesperrt. Der Verkehr wird auf der rechten Spur an der Unfallstelle vorbeigeführt. Autofahrer werden gebeten, das Gebiet wegen möglicher Staus zu umfahren.

Lkw gerät auf der A2 ins Schleudern

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge ist ein 32-jähriger Lkw-Fahrer aus Hamm bei stockendem Verkehr zwischen Bottrop und Oberhausen-Königshardt auf einen weiteren Lkw aufgefahren. Durch den Aufprall geriet das Fahrzeug des auffahrenden Sattelzugs ins Schleudern und kam auf der linken Spur zum Stillstand.

Der Lkw eines 44-jährigen Fahrers aus Polen wurde dabei auf den Beschleunigungsstreifen des Rastplatzes „Schwarze Heide“ geschoben. Der Unfallverursacher musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand laut Polizei Sachschaden in Höhe von etwa 100.000 Euro.