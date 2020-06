Trotz Corona fährt die Weiße Flotte regelmäßig auf dem Kanal

Oberhausen. Wer nicht verreisen kann und will, kann zu Hause die Welt erleben: Die Weiße Flotte lädt zu Fahrten auf dem Rhein-Herne-Kanal ein – ab sofort.

Trotz aller Corona-Wirren startet die Weiße Flotte mit ihren Schifffahrten auf dem Rhein-Herne-Kanal: Am Samstag, 13. Juni, fährt das Schiff „MS Kettwig“ von der Oberhausener Marina am Centro und vom Kaisergarten zum Gelsenkirchener Nordsternpark.

„Wir starten nun und schauen, wie es läuft“, zeigt sich der neue „Weiße-Flotte“-Geschäftsführer Boris Orlowski ein wenig unsicher darüber, wie wohl die Bürger im Ruhrgebiet und Besucher der Region in Corona-Zeiten reagieren. Die Preise für die Fahrten habe man stabil halten können. Bereits vor zehn Jahren hatte die Weiße Flotte mit den Linienfahrten am Rhein-Herne-Kanal begonnen.

In dieser Saison gibt es für die Fahrgäste gesetzlich verordnete Einschränkungen, um die Verbreitung von Corona zu minimieren: Beim Ein- und Ausstieg sowie in den Gängen müssen die Fahrgäste eine Maske tragen und die Hände beim Einstieg desinfizieren; Sitzplätze werden unter Berücksichtigung der geltenden Abstandsregelung vom Personal zugewiesen.

Zusteigen ohne Voranmeldung

Jeden Mittwoch und Samstag können Fahrgäste ohne Voranmeldung auf das Linienschiff zusteigen. Die Fahrten von den beiden Oberhausener Anlegern führen über den Essener Norden zum ehemaligen Bundesgartenschau-Gelände am Nordsternpark in Gelsenkirchen. Abfahrt von der Marina Oberhausen ist am Samstag um 11.15 Uhr und um 14.15 Uhr, vom Kaisergarten um 11.30 Uhr und 14.30 Uhr.

Fahrpreis für einen Erwachsenen: 14 Euro

Ab kommender Woche wird bis Ende September jeden Mittwoch und Samstag die Strecke gefahren. Preis: 14 Euro für Erwachsene, 7 Euro für Kinder (4 -14 Jahre), 29 Euro für Familien (zwei Erwachsene und zwei Kinder) 29,00 Euro. Tickets gibt es an Bord. In Gelsenkirchen können alle aussteigen und bei der nächsten Runde wieder die Rückfahrt antreten.

Alle Abfahrtszeiten der einzelnen Anleger sind im Internet unter www.kanalschiff.de veröffentlicht oder können über die Hafen-Hotline 0201/185799-0 angefragt werden.