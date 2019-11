Trio statt Duo: Holtener Nachtwächter bekommen Verstärkung

Oberhausen. Michael Humrich verstärkt in diesem Advent das Team. Der erste Rundgang startet am 30. November. Alle sind wieder eingeladen, dabei zu sein.

Ja, wer hätte das gedacht? In diesem Jahr gibt es für alle Fans und Freunde der stimmungsvollen Holtener Nachtwächter-Rundgänge eine bemerkenswerte Neuerung. Die Nachtwächter sind ab sofort zu dritt! Thorsten Rohmert und Dennis Herrmann bekommen Verstärkung. Michael Humrich ist der Name des neuen Nachtwächters.

Ansonsten bleibt es allerdings beim bewährten und beliebten Angebot: vier Rundgänge; vier Gelegenheiten, sich in den idyllischen Holtener Fachwerkgassen zu treffen und auf Weihnachten vorzubereiten. In diesem Jahr gehen die bei den Rundgängen gesammelten Spenden an die Behinderteneinrichtung Alsbachtal, nachdem im Vorjahr die Lebenshilfe der Adressat war. Im Januar 2019 konnte die stolze Summe von 4600 Euro an das Friedensdorf überreicht werden. Die Nachtwächter setzen stets eine sehr beachtliche Sammel-Marke!

Am 30. November geht es los – Treffpunkt: Krumme Straße 45

Unüberhörbar! Hier kommen die Nachtwächter. Foto: Christoph Wojtyczka / FFS

Am Samstag, 30. November, startet nun der erste Rundgang 2019. Los geht es um 18 Uhr am traditionellen Treffpunkt: Krumme Straße 45; der Abschluss ist für ca. 20 Uhr am evangelischen Gemeindehaus vorgesehen. Am Sonntag, 1. Dezember, beginnt dann um 9.45 Uhr eine Heilige Messe in der katholischen Kirche St. Johann mit den Nachtwächtern.

Weiter geht es am Wochenende darauf. Am Samstag, 7. Dezember, startet der zweite Rundgang um 18 Uhr ab Krumme Straße 45 in Begleitung des Nikolaus; der Abschluss ist für ca. 20 Uhr am katholischen Pfarrheim vorgesehen.

Vor dem dritten Rundgang ist am Freitag, 13. Dezember, ab 17 Uhr eine kleine Programm-Einlage geplant: Die drei Nachtwächter statten den Holtener Geschäftsleuten eine Visite ab.

Dann folgt am Samstag, 14. Dezember, der dritte Rundgang um 18 Uhr ab Krumme Straße 45; der Abschluss ist für ca. 20 Uhr auf dem Weihnachtsmarkt am Kastell Holten geplant. Der vierte Rundgang am Samstag, 21. Dezember, endet dann gegen 20 Uhr auf dem Holtener Marktplatz, wo sich die Holtener Chöre eine wohlklingendes Stelldichein geben, unterstützt vom evangelischen Blasorchester. Als Ehrengast wird bei dieser Gelegenheit Oberbürgermeister Daniel Schranz erwartet.

Doch jetzt bereitet sich Michael Humrich erst einmal auf seine Rundgang-Premiere mit leuchtender Nachtwächterlampe in der Dunkelheit vor. Mit Hellebarde und Speer bewaffnet werden die drei Wächter das nächtliche Holten behüten.