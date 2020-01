Tourismus Tourismus in Oberhausen – Messepräsenz am laufenden Band

Oberhausen. Von Utrecht bis Berlin – die Stadt Oberhausen zeigt als Tourismus-Standort Flagge; bald auch in der Hauptstadt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tourismus in Oberhausen – Messepräsenz am laufenden Band

Die Touristiker der Oberhausener Wirtschafts- und Tourismusförderung (OWT) zeigen derzeit verstärkt Messe-Präsenz – ein nächster Auftritt ist bereits konkret in Planung.

Auf der Freizeit- und Reisemesse Ruhr, die vom 3. bis 5. Januar im Centro Oberhausen Premiere feierte, waren die OWT-Mitarbeiter mit einem eigenen Stand vertreten und konnten nicht nur Auskünfte zu den touristischen Highlights des Jahres geben, sondern auch nochmal prominent auf die neue Tourist Information in Oberhausen hinweisen, die Ende letzten Jahres im Centro eröffnet hat.

Mit Flyer in niederländischer Sprache

Danach war die OWT vom 15. bis 19. Januar mit wichtigen lokalen Partnern aus der Hotel- und Freizeitbranche in den Niederlanden präsent, um auf der „Vakantiebeurs“ in Utrecht die Werbetrommel im wichtigsten Auslandsmarkt der Stadt Oberhausen zu rühren. Zu diesem Zweck hat die OWT eigens einen Messeflyer in niederländische Sprache produziert, der zudem im Laufe des Jahres 2020 zur Information der vielen niederländischen Gäste im Stadtgebiet genutzt werden kann.

Aktuell laufen die Vorbereitungen für die größte Reisemesse der Welt auf Hochtouren: Vom 4. bis 8. März wird die OWT zur Internationalen Tourismusbörse nach Berlin (ITB) reisen, um dort ihre Angebote zu präsentieren und mit Investoren aus der Tourismus- und Freizeitwirtschaft über weitere mögliche Vermarktungs- und Ansiedlungsvorhaben zu sprechen.