Tat mit 3,8 Promille im Blut: Freispruch nach Brandstiftung

Oberhausen. Im November 2019 brannte es im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses: eine Brandstiftung, mit der sich nun das Schöffengericht befasste.

Nach zweieinhalbstündiger Verhandlung nannte Richter Voosen selbst das gerade von ihm verkündete Urteil ein „unbefriedigendes Ergebnis“: Das Schöffengericht sprach am Dienstag einen Mann (34) aus Polen frei, der wegen schwerer Brandstiftung angeklagt war.

Zu der Tat war es am 26. November 2019 in einem Mehrfamilienhaus an der Hochstraße in Oberhausen-Osterfeld gekommen. Der genaue Ablauf blieb vor Gericht trotz Zeugenbefragung unklar, viele Details des Geschehens blieben offen – doch klar ist: Der 34-Jährige setzte in stark alkoholisiertem Zustand in seiner kleinen Wohnung im dritten Obergeschoss vor einem Schränkchen einen Lappen in Brand, das Feuer breitete sich auch auf einige Fußbodendielen aus. Einem anderen Mann – nun Zeuge vor Gericht – gelang es zum Glück, die Flammen schnell auszutreten.

Immenses Alkoholproblem

Diese Brandstiftung hat eine längere Vorgeschichte: Seit Dezember 2018 lebt der Mann aus Polen ständig in Deutschland; er hat ein immenses Alkoholproblem und trank regelmäßig massiv, wie die Zeugen vor Gericht berichteten. Vor allem Wodka wurde konsumiert. Unklar blieb auch ein Geschehen, zu dem es einige Zeit vor der Brandstiftung kam: Der Pole verletzte sich dabei schwer am Kopf, erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma. Es gibt die Version, dass es sich dabei um den Sturz aus einem Fenster in der 1. Etage des Hauses an der Hochstraße handelte und damit um einen Suizidversuch; nach der eigenen Version des 34-Jährigen stürzte er dagegen unfreiwillig im Treppenhaus und verletzte sich dabei so schwer am Kopf.

Keine Erinnerung

„Ich habe noch nie einen Suizidversuch unternommen. Dazu bin ich nicht fähig“, beteuerte der Angeklagte vor Gericht. Auch an die Brandstiftung könne er sich nicht erinnern. Seine Steuerungsfähigkeit war zu diesem Zeitpunkt tatsächlich aufgehoben. Er hatte rund 3,8 Promille im Blut; noch Stunden nach der Tat wurden am folgenden Vormittag bei einem Alko-Test 1,83 Promille gemessen.

Die Plädoyers von Staatsanwalt und Verteidigung Der Staatsanwalt sah in seinem Plädoyer die Voraussetzungen für eine Unterbringung des Mannes in der Entziehungsanstalt als gegeben an. Die Sprachbarriere des Angeklagten könne man mit Hilfe von Dolmetschern oder auch auf dem Wege eines Deutsch-Kurses überwinden: „Sprachunkundigkeit steht alleine einer Therapie nicht im Wege.“ Der Verteidiger plädierte für einen Freispruch und gegen die Anordnung einer Unterbringung in der Entzugsanstalt.

Bis zur nun terminierten Gerichtsverhandlung war der Pole, der unter anderem bereits wegen Körperverletzung mit der Justiz Bekanntschaft gemacht hat, in einer Fachklinik des Landschaftsverbandes in Essen zwangsweise untergebracht. Immer wieder ging es am Dienstag vor Gericht darum, ob es in seinem Fall Aussichten auf eine erfolgreiche Entzugstherapie gebe. Grundsätzlich sei der Mann kooperationswillig; die entscheidende Barriere sei allerdings, dass er kein Deutsch könne und man ihm nicht den ganzen Tag über einen Dolmetscher an die Seite stellen könne. Deshalb sei eine erfolgreiche Therapie nicht möglich, erläuterte eine Sachverständige, es gebe keine Aussicht auf einen konkreten Erfolg, zumal das Erinnerungsvermögen (Kurzzeitgedächtnis) des Polen nach besagtem schweren Sturz stark eingeschränkt sei und somit auch seine sprachliche Lernfähigkeit.

Versprechen des Angeklagten

Die Tat beging der Angeklagte also im Zustand der Schuldunfähigkeit (3,8 Promille); damit das Gericht nun die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt anordnen kann, muss allerdings laut Gesetz die „hinreichend konkrete Aussicht“ bestehen, dass eine solche Therapie innerhalb von zwei Jahren zum Erfolg führt.

Diese Aussicht sah das Schöffengericht nach detailreicher Verhandlung als nicht gegeben an – die Folge: der Freispruch. Da bleibt jetzt wohl vorerst nur die Hoffnung, dass der Angeklagte jene Ankündigung wahr macht, die er – vom Dolmetscher übersetzt – in seinem letzten Wort vor dem für ihn so vorteilhaften Urteil sprach: „Wenn ich rauskomme, werde ich eine Therapie aufnehmen“, versprach der 34-Jährige. Er setze darauf, eine geeignete ambulante Einrichtung zu finden, in der es polnisch sprechende Mitarbeiter bzw. Therapeuten gebe.