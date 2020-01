Oberhausen. Public Viewing kehrt zurück in der König-Pilsener-Arena in Oberhausen. Statt Fußball geht es um Football. Das steckt hinter der Super Bowl Party.

Super Bowl in der Arena Oberhausen – das erwartet die Fans

Das Ei ersetzt die Kugel – in der König-Pilsener-Arena neben dem Centro Oberhausen können Football-Fans auf eine rauschende Ball-Nacht hoffen. Dafür kehrt ein sportliches Public Viewing zurück in die bekannte Konzerthalle.

Der Grund ist eines der größten Sportereignisse der Welt – der Super Bowl in der amerikanischen National Football League (NFL). American Football hat in den vergangenen Jahren in Deutschland rasant an Popularität zugelegt. Während in den vergangenen Jahren häufig ausgewählte Szene-Bars das nächtliche Sport-Ereignis beim Rudelschauen übertragen haben, geht es in der Neuen Mitte Oberhausen nun deutlich größer zu Sache.

Super Bowl Party – Arena zeigt Football statt Fußball

Eine Cheerleader-Show soll es bei der Super Bowl Party in der König-Pilsener-Arena auch geben. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Am Sonntag, 2. Februar, soll die Arena Oberhausen sich nach dem Willen der Veranstalter in Deutschlands größte Sportsbar verwandeln. Die „ran Football Super Bowl Party“ möchte nicht nur stadtintern die Sport-Fans mobilisieren, sondern richtet sich an Football-Anhänger aus dem gesamten Ruhrgebiet. Das Centro Oberhausen tritt zusätzlich als Kooperationspartner auf.

Public Viewing ist in der König-Pilsener-Arena bereits erprobt. Bei Fußball-Weltmeisterschaften und Fußball-Europameisterschaften übertrug die Konzerthalle schon Begegnungen der deutschen Nationalmannschaft. Zuletzt hatte man jedoch, wie bei der WM 2018 in Russland, aufgrund von rückläufigen Besucherzahlen darauf komplett verzichtet.

Super Bowl Party – NFL besuchte bereits das Centro Oberhausen

Beim Football soll nun alles anders sein. Auch, weil die NFL mit einigen Stars im vergangenen Jahr das Centro Oberhausen bereits an Promo-Tagen besucht hat.

Zur Super Bowl Party möchten die Macher bei einem Rahmenprogramm Gleichgesinnte zusammenführen. Dazu zählt eine Cheerleader-Show, Talk-Runden zum Fachsimpeln sind momentan angedacht. Auch ein E-Sport-Finale mit dem Computerspiel „Madden NFL“ soll in der König-Pilsener-Arena steigen.

Oberhausen Eintrittskarten im Vorverkauf Die Super Bowl Party befindet sich neu im Veranstaltungskalender der König-Pilsener-Arena in Oberhausen. Wer am Sonntag, 2. Februar 2020, ab 21 Uhr dabei sein möchte, der kann für 13,50 Euro eine Eintrittskarte erwerben. Die Arena Oberhausen bietet zusätzlich Logen für kleinere Gruppen an. Über die Internetseite der Konzerthalle werden die privaten Séparées mit Büfett und Getränken angeboten.

Anders als in anderen Hallen sollen nicht nur die Sitztribünen, sondern auch der Innenraum bespielt werden. Dort möchten die Veranstalter eine große Sportsbar-Theke aufbauen. Passende Snacks sollen die Nachtschicht für Sport-Fans begleiten – es gibt Popcorn, Bier und Hot Dogs.

Auf der Großleinwand wird schließlich das NFL-Finale übertragen. Die Sender Pro7 und Pro7 Maxx begleiten den amerikanischen Wettbewerb im Hard Rock Stadium in Miami. Der Kick-off erfolgt um 0.30 Uhr deutscher Zeit. Die Finalgegner stehen seit dem Wochenende nun auch fest: Die Kansas City Chiefs treten gegen die San Francisco 49ers an. Für die Spieler aus Kansas ist die Finalteilnehmer eine kleine Sensation: Zuletzt standen sie 50 Jahren im Finale des Super Bowls.