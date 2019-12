Streitet Euch ruhig!

Wenn man einmal das Klein-Klein des Alltags in einer Großstadt wie Oberhausen beiseiteschiebt und ein Jahrzehnt zurückblickt, dann muss auch der größte Skeptiker der durch den Strukturwandel so gebeutelten Kommune eingestehen: Die jüngste Dekade der 158-jährigen Stadtgeschichte war eine erfolgreiche.

Lag die Arbeitslosenquote vor zehn Jahren noch bei zwölf Prozent, so beträgt sie heute 9,5 Prozent. Die Zahl der Beschäftigten zog von 58.000 auf über 66.000 an.

Oberhausen war lange Zeit handlungsunfähig

War Oberhausen vor zehn Jahren als völlig überschuldete Stadt im Haushaltsnotstand praktisch handlungsunfähig und konnte noch nicht einmal Gelder aus Fördertöpfen anzapfen, so fließen in den nächsten Jahren Gelder von Land, Bund und EU in zweistelliger Millionenhöhe in die drei Stadtbezirke und investiert die Stadt alleine im nächsten Jahr über 100 Millionen Euro in die Infrastruktur.

Europäische Investoren haben Oberhausen als lukrativen Standort entdeckt: Schweizer kaufen für eine dicke Millionensumme das Katholische Klinikum, Berliner verwandeln ein altes Kaufhaus in ein Mittelklassehotel, Stuttgarter visieren einen Hotelturm der Klasse vier Sterne plus direkt an der Marina an, Pariser erwarben gleich das ganze Centro, Frankfurter erweiterten das Bero-Zentrum, Bilfinger setzte seinen Power-Neubau in die Neue Mitte.

Und die Oberhausener Freizeit- und Einkaufsattraktionen ziehen immer mehr Touristen und Geschäftsleute an: Vor zehn Jahren lag die Zahl der Übernachtungen bei 280.000, heute knackt man fast die halbe Million-Marke.

Die Schwächen des Standorts

Bei allen positiven Trends sind allerdings die Schwächen des Standorts unübersehbar: Oberhausen hat keine Erkenntnis-, sondern Umsetzungsprobleme. Zu wenige Kinderbetreuungsplätze, zu lange Wartezeiten auf Baugenehmigungen, zu langwieriges Basteln an Strategien, zu späte Digitalisierung der Schulen, zu lahme Verwirklichung guter politischer Ratsbeschlüsse (Dächerbegrünung). Ständig werden neue Leute für städtische Aufgaben eingestellt – doch die Prozesse scheint das nicht zu beschleunigen.

Die Ratspolitik kontrolliert die Arbeit des Rathauses besser als früher, ist selbst aber nicht mutig genug, wichtige infrastrukturelle Pläne nach langen Überlegungen und Begutachtungen Realität werden zu lassen – sowohl bei der neuen Straßenbahn-Verbindung 105 nach Essen als auch beim Parkgebührenkonzept für Alt-Oberhausen haben sich die größten Fraktionen im Rat blamiert.

Im Kommunalwahljahr 2020 geht es nun um die Zukunft: Der Wähler muss wissen, wer was wie künftig für die Stadt will. Deshalb ist es wichtig, dass jede Partei in den nächsten Monaten ihre konkreten Lösungen und Konzepte vorlegt und die Unterschiede klar macht. Dabei darf ruhig auch kräftig gestritten werden, die Politik muss um die inhaltlich beste Lösung öffentlich ringen. Erst dann wird vielen Wählern deutlich, warum man die eine oder andere Partei wählen soll.