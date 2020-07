Stadt Oberhausen sucht 1250 Wahlhelfer für den 13. September

Oberhausen. Wer sich bei der Stadt Oberhausen am 13. September 2020 als Wahlhelfer verdingt, erhält eine kleine Entlohnung für die Arbeit am Wahltag.

Die Stadt Oberhausen sucht für die diesmal recht umfangreiche NRW-Kommunalwahl am Sonntag, 13. September 2020, Wahlhelfer – so viele wie selten zuvor: über 1250 Personen. Gewählt werden an diesem Tag die Bewerber um Sitze im Rat, im Integrationsrat, in den drei Bezirksvertretungen Sterkrade, Osterfeld und Alt-Oberhausen sowie um das Amt des Oberbürgermeisters.

Zudem stehen an diesem Tag auch noch erstmals die direkten Wahlen für das Ruhrparlament beim Regionalverband Ruhr (RVR) an. Falls bei der Oberbürgermeister-Wahl kein Kandidat mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhält, dann gibt es am Sonntag, 27. September 2020, auch noch eine Stichwahl.

Alle Wahlberechtigten über 16 Jahre können eine ehrenamtliche Tätigkeit als Wahlhelfer im Wahlvorstand übernehmen. Die Helfer haben nach Darstellung der Oberhausener Stadtverwaltung einiges zu tun: Sie müssen das Wahllokal einrichten, die Corona-Hygieneschutzregeln überwachen, Wahlbenachrichtigungen prüfen, den Wahlvorgang überwachen sowie die Stimmen auszählen.

Desinfektionsmittel und Gesichtsmasken stellt die Stadt Oberhausen bereit

Zum Schutz der Wahlhelfer stellt die Stadt Desinfektionsmittel für Tische und Hände sowie Masken bereit. Grundsätzlich gilt im Wahllokal die Maskenpflicht. Alle Wähler müssen den Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten – und einen eigenen Stift oder Kugelschreiber mitbringen.

Jeder Wahlvorstand im Wahllokal ist mit sieben bis zehn Mitgliedern besetzt. Die Wahlhelfer kommen am Wahltag um 7.30 Uhr zusammen, um letzte Vorbereitungen zu treffen und abzustimmen, wer zu welchen Zeiten tätig wird. Vier Personen arbeiten von 7.30 Uhr bis 13 Uhr, die anderen vier von 13 Uhr bis 18 Uhr. Ab 18 Uhr ermitteln alle Mitglieder des Wahlvorstandes das Wahlergebnis.

Die Stadt Oberhausen zahlt den Wahlhelfern für die ehrenamtliche Tätigkeit ein sogenanntes „Erfrischungsgeld“ zwischen 45 Euro und 70 Euro. Wer an dieser Arbeit Interesse hat, soll sich beim Fachbereich Wahlen, Schwartzstraße 73, in Oberhausen unter 0208-825-3414 melden – oder per E-Mail an wahlhelfer@oberhausen.de.