Oberhausen Kein Ermessensspielraum für die Denkmalbehörde

Gebäude, die von orts-, technik-, bau- oder kulturgeschichtlicher Bedeutung sind, müssen in die Denkmalliste bei der Unteren Denkmalliste eingetragen werden. Diese Bedeutung muss gutachterlich festgestellt werden. Bei der Entscheidung über die Denkmaleigenschaft hat die Behörde keine Ermessensspielräume. Insbesondere dürfen die wirtschaftlichen Verhältnisse der jeweiligen Eigentümer keine Rolle spielen.

Bauliche Veränderungen an einem Denkmal sind nur noch in Abstimmung mit der Unteren Denkmalbehörde zulässig. Auch von innen muss ein Denkmal möglichst in seinem Urzustand erhalten bleiben oder so wieder hergestellt werden.

In der Denkmalliste der Stadt Oberhausen trägt die ehemalige Synagoge Holten die Nummer 75. Sie umfasst insgesamt 172 Objekte.