Sparkasse erleichtert in der Corona-Krise das Online-Banking

Oberhausen. Das Oberhausener Geldinstitut will auf diese Weise den vermehrten Kundenwünschen nach dem Online-Banking Rechnung tragen.

Die Stadtsparkasse Oberhausen bietet ihren Kundinnen und Kunden ab sofort für den Zeitraum der Corona-Krise in einem stark vereinfachten Prozess die Möglichkeit, sich auf elektronischem Weg für das Online-Banking freischalten zu lassen, ohne dass sie dafür in eine Filiale kommen müssen.

Das Geldinstitut reagiert damit auf das deutlich gestiegene Interesse an Online-Banking-Leistungen – auch von Kundinnen und Kunden, die ihre Bankgeschäfte bisher lieber in der Filiale durchgeführt haben. „Denn in der aktuellen Situation wünschen sich viele die Möglichkeit, Überweisungen oder Saldoabfragen auch von Zuhause aus durchführen zu können“, heißt es bei der Sparkasse.

Schlagartige Veränderung

„Der Bedarf hat sich in den letzten Wochen schlagartig verändert“, sagt Vorstand Oliver Mebus mit Blick auf Infektionsschutz und Hygiene-Regeln im öffentlichen Leben. „Noch mehr Menschen wollen ihr Konto per PC, Laptop oder Smartphone führen, sie können den zusätzlichen Zugang zu ihrer Sparkasse jetzt schnell und einfach selbst einrichten. Zusätzlich zur elektronischen Kontoführung bieten wir unseren Kundinnen und Kunden auch Beratungen per Telefon an.“

Ausgewählte Kundinnen und Kunden, die das Online-Banking bislang nicht aktiviert haben, schreibt die Stadtsparkasse Oberhausen in den kommenden Tagen sogar per Brief persönlich an, um sie auf die neue Möglichkeit zur Aktivierung hinzuweisen. Außerdem informiert das Institut in seinem Internet-Auftritt und in Social-Media-Kanälen über die Möglichkeit, sich schnell und einfach fürs Online-Banking zu registrieren.

Wichtig ist dabei noch dieser Sicherheitshinweis: Die Sparkasse wird in diesem Zusammenhang keinesfalls per E-Mail oder in Anrufen persönliche Zugangsdaten oder Transaktionsnummern abfragen.