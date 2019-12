Silvester-Partys in der Turbinenhalle

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Silvester-Partys in der Turbinenhalle

In der Turbinenhall e 2 ist zur Silvesternacht 2019/2020 das junge Partyformat „Flash“ angekündigt. Ab 22 Uhr geht es los. Eintritt 12 Euro. Die gleiche Startzeit gilt in Oberhausen für den „Steffys Nightclub“. Dort gibt es eine Party, die zwischen 7 und 10 Euro kosten soll. Und in der „Main Hall“ wartet noch die türkische Silvesterfeier von Taksim.

Vor den Partys am Centro Oberhausen ist das Shoppen möglich. Die Geschäfte öffnen dort am Dienstag, 31. Dezember, zwischen 10 und 16 Uhr.