Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Selbsthilfegruppe trifft sich zweimal im Monat

Rund 340 Patienten pro Quartal werden in der Schmerzambulanz der Helios St. Elisabeth Klinik Oberhausen behandelt. Zehn Betten stehen für stationäre Aufenthalte zur Verfügung. Da der Bedarf hier deutlich höher ist, soll diese Anzahl jetzt auf 15 Betten aufgestockt werden.

„Schmerzigel“ heißt die Selbsthilfegruppe von chronischen Schmerzpatienten in Oberhausen. Die Gruppe trifft sich an jedem zweiten Dienstag im Monat um 16 Uhr in der Helios St. Elisabeth Klinik Oberhausen. Das nächste Treffen findet am Dienstag, 14. Januar, statt. Kontakt über Manuela Kettel per Mail unter: Schmerzigel_ob@gmx.de