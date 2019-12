Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Seit über vier Jahren Oberbürgermeister

Der 45 Jahre alte Christdemokrat Daniel Schranz ist seit Oktober 2015 Oberbürgermeister der Stadt Oberhausen. Er gewann im September 2015 die Oberbürgermeister-Wahl gegen den Kämmerer und Kulturdezernenten Apostolos Tsalastras mit 52,5 Prozent im ersten Wahlgang. Mit diesem Sieg gewann die CDU erstmals seit 60 Jahren das Spitzenamt der Stadt. Sein direkter Vorgänger war Klaus Wehling (SPD).

Schranz ist im Marienviertel aufgewachsen, studierte Geschichte und Politologie in Düsseldorf. Er lebt heute mit seiner Frau und drei Kindern in Osterfeld. Zur anstehenden Oberbürgermeister-Wahl am 13. September 2020 stellt sich Schranz erneut zur Wiederwahl. Bisher sind die Spitzenkandidaten der anderen Parteien für das Amt des Stadtoberhaupts noch nicht bekannt.