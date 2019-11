Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sechs tückische Tricks der Taschendiebe

1. Drängel-Trick: Finte in vollen Bussen. Der Dieb rückt so nah heran, bis es zu bunt wird. Wer sich umdreht, präsentiert Rucksack oder Tasche – und der Dieb greift zu. 2. Schlitzer-Trick: Das Portemonnaie in der Gesäßtasche wird mittels Rasierklinge unbemerkt entfernt. 3. Klopfer-Trick: Ein Täter steigt in den Bus oder Zug, der Komplize wartet und klopft vor dem Opfer an die Scheibe, damit sich der andere mit den Wertsachen wegschleichen kann. 4. Stadtplan-Trick: Während der Finger die Karte absucht. sucht die Hand des Täters die Wertsachen des Helfers. 5. Taschenträger-Trick: Gern auf dem Bahnhof oder Bussteig – hilfsbereit schleppt er die Koffer und belohnt sich selbst für seine Mühe. 6. Rempel-Trick: Das Opfer wird angerempelt oder von den Tätern in die Mitte genommen. Der Vordere bleibt stehen, so dass das Opfer hineinläuft. Der Hintere klaut derweil die Börse.