Sea Life Oberhausen wieder offen - Besuch nur mit Maske

Ein so wertvolles wie bedrohtes tropisches Biotop: „Mangroven hautnah“ widmet sich der neue Themenbereich im Sea Life in Oberhausen.

Oberhausen. Großaquarium an der Marina steuert den Besucherstrom und verzichtet vorerst auf Schaufütterungen und Törns mit dem Glasbodenboot.

Acht Wochen war es sehr still in den Gängen des Sea Life Oberhausen. Seit diesem Wochenende ist das Großaquarium wieder offen. Dafür wurde in den letzten Wochen ein Sicherheits- und Hygiene-Konzept ausgearbeitet: Mit Abstandsmarkierungen auf dem Fußboden, verstärkten Reinigungsgängen und ausschließlich bargeldloser Bezahlung sowie Plexiglasscheiben und PVC-Vorhängen an der Kasse zum Schutz vor Ansteckungen.

Ebenso wird der Besucherstrom gesteuert und alle Aquarien-Fans werden angehalten, während des Besuchs eine Atemschutzmaske zu tragen. Um Menschenansammlungen zu vermeiden, werden zunächst keine Schaufütterungen und Fahrten mit dem Glasbodenboot angeboten. Die Fotostation und das Restaurant bleiben vorerst geschlossen.

Die quirligen Otter genießen menschliche Aufmerksamkeit

„Die Sicherheit unserer Besucher und Mitarbeiter ist für uns höchste Priorität“, sagt General Manager Martin Fahrenholz. Selbst einige der tierischen Bewohner im Sea Life freuen sich laut Sea Life-Pressemeldung auf Besucher: Die quirligen Otter im Außenbereich genießen jedenfalls menschliche Aufmerksamkeit. Darüber hinaus können alle Besucher in Oberhausen den neuen Themenbereich „Mangroven hautnah“ entdecken, der erst im Februar eröffnet worden war. Neben dem drei Meter breiten Aqua-Terrarium mit großen Taggeckos aus Madagaskar lassen sich nun auch krabbelige Landbewohner wie Stabheuschrecken und Riesentausendfüßler bestaunen.

Geöffnet hat das Sea Life, Zum Aquarium 1, an der Heinz-Schleußer-Marina täglich zunächst von 12 bis 18.30 Uhr, letzter Einlass um 17 Uhr. Online-Tickets ab 12 Euro gibt’s unter www.visitsealife.com/de/oberhausen.