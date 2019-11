Oberhausen. Viele Besucher aus nah und fern werden am Samstag, 7. Dezember, in Oberhausen-Biefang erwartet, wenn der beliebte Nikolausmarkt öffnet.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schöne Bescherung: Nikolaus kommt nach Oberhausen-Biefang

Der Nikolaus kommt nach Biefang! Auf dem Königschulhof an der Kolkmannstraße wartet am Samstag, 7. Dezember, eine schöne Bescherung auf die Besucher.

Ute Weyen von der BIG Biefang erinnert sich gut: „Vor 15 Jahren fing alles an mit dem Nikolaus in Biefang und heute kann sich kaum jemand vorstellen, dass er mal einmal nicht käme!“ Auf dem Schulhof der Königschule, dem ehemaligen Marktplatz Biefangs, werden wieder zahlreiche Besucher von nah und fern, vor allem viele Kinder von Schule und Kindertageseinrichtung mit ihren Angehörigen erwartet, um diesen vorweihnachtlichen Markt zu genießen.

Mittlerweile ist das Ereignis weit über Biefangs Grenzen hinaus bekannt und beliebt geworden – dank der besonderen Atmosphäre der Veranstaltung, die von der Bürgerinteressengemeinschaft BIG Biefang 2004 ins Leben gerufen wurde. Im ersten Jahr fuhr der Nikolaus stimmungsvoll in einer Pferdekutsche durch Biefangs Straßen. Seit ein paar Jahren lässt sich der Heilige Mann nun in einer Rikscha ins Geschehen tragen, um gegen 17 Uhr alle Kinder mit einer gefüllten Tüte zu bescheren, verbunden mit persönlichen Worten – teils ermahnend, aber immer auch ermunternd, wie es eben so Nikolaus’ Art ist.

Glücksrad, Glühwein und Kinderpunsch

Die Familien haben stets viel Spaß beim Nikolausmarkt. Foto: Ute Weyen / BIG Biefang

Ab 15 Uhr sind die Stände mit Glücksrad, Glühwein, Kinderpunsch, Waffeln, Plätzchen und Kuchen sowie Grillstand und Getränkewagen geöffnet. Die Kindertageseinrichtung Biefang lädt wieder zu zwei Theatervorstellungen in die Aula ein, die Königschule präsentiert einen Adventsbasar, weihnachtliche Live-Musik erklingt, um die Wartezeit auf den Nikolaus angenehm zu gestalten. Kurzum, es ist wieder ein unterhaltsames Programm von der BIG Biefang federführend zusammengestellt worden, das gegen 19 Uhr ausklingt.

Die Werbebanner hängen schon seit Tagen an den Einfallstraßen und Plätzen im Stadtteil, Flyer sind an die Institutionen und Haushalte verteilt, so wartet man in Biefang nur noch auf winterlich-schönes Wetter, um auch diesen 16. Nikolausmarkt zu einer gelungenen Veranstaltung für alle werden zu lassen.