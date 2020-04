Schloss Oberhausen trotzt Corona-Krise mit kreativen Ideen

Oberhausen. Die Ludwiggalerie schnürt ein Online-Paket gegen die Tristesse geschlossener Museen: vom „Making of“ der Ausstellungen bis zum „Sixties“-Revival.

Mit einem bunten Päckchen kreativer Online-Angebote auf der Website ludwiggalerie.de trotzt das kreative Team des Schlosses Oberhausen der Tristesse verschlossener Museumstüren. So will die Ludwiggalerie, wie es in ihrer Pressemittelung heißt, „ein wenig von dem alles beherrschendem Thema ablenken“ und Einblicke in das aktuelle Museumsgeschehen bieten.

Die Palette der Offerten reicht von Tipps, wie „Kinder kunstvoll dem Wohnungskoller“ entkommen könnten bis zur experimentellen „Social Media Challenge“.

Aus dem Ausstellungsraum ins „Facebook-Museum“: Hier Linda McCartneys Porträt von Jimi Hendrix. Foto: Gerd Wallhorn / FUNKE Foto Services

So haben die Museumspädagoginnen Sabine Falkenbach und Ursula Bendorf-Depenbrock ein Social Media-Aktionsprogramm für Kinder und Jugendliche entwickelt. Zu unterschiedlichen Fragen, unter anderem zu den beiden Fotoausstellungen mit Werken von Linda McCartney und Rudolf Holtappel, sollen Zeichnungen und Fotos gemalt oder geschossen und eingereicht werden. Auf Facebook werden diese dann gepostet, damit ein „Facebook-Museum“ entstehen kann.

So geht es „Post auf Post“ weiter

Ein „Making of“ informiert zu den kommenden Ausstellungen, die im Großen Schloss Rudolf Holtappel und Otfried Preußler gewidmet sein werden. Ein Post zur Holtappel-Ausstellung ist bereits online. Der erste Post zu Preußler folgt flugs. So geht es in den kommenden Wochen „Post auf Post“ weiter. Mit dem Blick hinter die Kulissen nehmen die Besucher virtuell an den Vorbereitungen zu den einander folgenden Ausstellungen teil – von ihrer ersten Konzeption bis zum Ausstellungskatalog.

Die für Ende März 2020 geplanten Veranstaltungen zur Jacques Tilly-Ausstellung „Politik und Provokation – Karikaturen XXL“ ersetzt nun ein digitales Experiment in den Sozialen. Anstelle des für Live-Gesprächs zum Klimaschutz „There is no Planet B“ senden die drei vom Podium – Jacques Tilly, Julien Krasniqi und Cornelia Schiemanowski – jeweils ein Statement, schriftlich oder hörbar. Und auch die Debatte zu den „Grenzen des Humors“ liefern Jacques Tilly, Thomas Holtbernd und Christoph Müller nun in Online-Beiträgen.

Einen Bloggertag gestaltete Kuratorin Linda Schmitz-Kleinreesink im Vorjahr inmitten des fotografischen Hollywood-Glamours. Jetzt gibt’s einen neuen Blog inklusive Quiz. Foto: Jörg Schimmel / FUNKE Foto Services

Zur Tilly-Ausstellung entsteht zudem in dieser Woche ein Trailer mit Christine Vogt, der Kuratorin und Direktorin der Ludwiggalerie. Anfang kommender Woche soll er auf ludwiggalerie.de anzusehen sein. Weitere Kurzfilme stellen die Mitarbeiter des Hauses und ihre Aufgaben vor: vom Gebäudemanagement bis zur Verwaltung, vom Shop bis zur Artothek, von der Öffentlichkeitsarbeit bis zum Marketing, vom Archivieren von Kunstwerken bis zur kuratorischen Arbeit.

In Wort und Bild: „Remembering the Sixties“

Der Bloggertag zur Linda McCartney-Ausstellung konnte aus aktuellen Gründen nicht stattfinden. Doch von Mittwoch, 8. April, an kann man im Ludwiggalerie-Blog nachlesen, wie die Planung von Kuratorin Linda Schmitz-Kleinreesink und Social-Media-Volontärin Karoline Seck vonstatten ging – und man kann das hierfür erstellte Quiz selbst beantworten. Unter den ersten Einsendern werden fünf Linda McCartney-Booklets verlost.

„Remembering the Sixties“ lautet der Appell am Karfreitag, 10. April, an alle Online-Besucher, ihre Geschichten aus der Zeit der Beatles als Text oder als Sprachnachricht, gerne auch mit Bildern, zu schicken. Unter den ersten Einsendern werden wieder fünf Linda McCartney-Booklets verlost.

Das Experiment zur „Social Media Challenge“ schließlich startet am Ostermontag, 13. April: Wie in einem Schneeball-System wünscht sich das Team der Ludwiggalerie viele Bilder von Kunstwerken „gegen die Corona-Flut“ im weltweiten Netz.