Das psychedelische Barock der Plattencover-Gestaltung: Beispiele aus der Produktion der Agentur Hipgnosis in der Linda McCartney-Ausstellung.

Ludwiggalerie Schloss Oberhausen sammelt Erinnerungen an die „Sixties“

Oberhausen. Im bunten Online-Programm der Ludwiggalerie geht’s um Star-Quizfragen und Souvenirs aus den swingenden Sechzigern.

Zu den großen Ausstellungen produziert das Team der Ludwiggalerie stets ein üppiges Begleitprogramm – und ist genauso fleißig, wenn die Ausstellung gar nicht öffnen darf. So konnte auch der Bloggertag zur Linda McCartney-Schau Corona-bedingt nicht stattfinden.

Also entschieden sich Linda Schmitz-Kleinreesink als Kuratorin und Volontärin Karoline Seck, einmal einen Einblick zu geben, wie die Planung zu dieser Veranstaltung überhaupt vonstatten geht – nachzulesen im Blog der Ludwiggalerie. Dort wartet auch ein „Mein Star“-Quiz auf gewitzte Antwortgeber.

Familiäre Beatles- und Sixties-Geschichten

An den Feiertagen startet zudem „Remembering the Sixties“: Besucherinnen und Besucher sind aufgerufen, ihre Geschichten aus der Beatles-Ära als Text, als Sprachnachricht, gerne auch mit Bildern zu schicken. Diese können zum Beispiel erzählen, von welcher Band der erste Tonträger stammte, den man gekauft hat – oder der ein heiß ersehntes Geschenk war.

Die Beatles am 25. Juni 1966 in der Essener Grugahalle während ihrer „Bravo-Blitztournee“, fotografiert von Rudolf Holtappel. Foto: Rudolf Holtappel / Ludwiggalerie

War man vielleicht 1966 sogar Besucherin oder Besucher des Beatles-Konzerts in der Essener Grugahalle? Von dieser Station der „Bravo-Beatles-Blitztournee“ finden sich hinreißende Publikums-Fotografien im Rudolf Holtappel-Archiv der Ludwiggalerie. Oder hat man wie Linda und Paul in den frühen 1970ern die Vokuhila-Frisur getragen? Oder erzählt man sich Beatles- und Sixties-Geschichten in der Familie?

Linda McCartney-Booklets als Belohnung

Die Geschichten und Fotos können auf Facebook, Twitter oder Instagram gepostet werden. Die „Mein Star“-Quiz-Lösungen sowie die Geschichten und Fotos zu „Remembering the Sixties“ erwartet gespannt Karoline Seck als Mail an karoline.seck@oberhausen.de.

Zu beiden Aktionen werden unter den ersten Einsendern jeweils fünf Linda McCartney-Booklets verlost. Zudem stehen seit einer Woche auf den Online-Kanälen der Ludwiggalerie schriftliche und auditive Statements zu den Themen „Wo sind die Grenzen des Humors“ und „There is no Planet B“ zur Verfügung – zwei Debatten mit dem Satiriker und Wagenbauer Jacques Tilly.