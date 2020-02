Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schlager-Fete wechselte Lokalität

Die Party-Reihe „Best of Popschlager“ gibt es seit zehn Jahren. Nach Stationen in der Turbinenhalle und in der Gaststätte Alt-Buschhausen ist das Schlagerfestival nun im Saal vom „Klumpen Moritz“ in Sterkrade heimisch.

Größte Schlager-Sause in Oberhausen bleibt das Festival „Oberhausen Olé“. Die Großveranstaltung neben dem Centro Oberhausen lockt Jahr für Jahr im Sommer mehr als 30.000 Genre-Fans zur Freiluft-Sause an.