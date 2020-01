20 Autoreifen mitten in der Natur – die Polizei sucht nun Hinweise, um die Täter ausfindig zu machen.

Umweltsünder Rotbachtal in Oberhausen: mitten im Wald 20 Reifen entsorgt

Oberhausen. Das Rotbachtal gilt als kleines Schatzkästchen der Natur in Oberhausen. Dreiste Umweltsünder nehmen auf so etwas allerdings keine Rücksicht.

Kein Respekt vor der Umwelt – so sieht die Polizei Oberhausen diesen Fall und bittet um Hinweise.

In der Zeit vom 24. Januar, 18 Uhr, bis zum 25. Januar, ebenfalls 18 Uhr, haben Unbekannte an der Ecke Borbruchstraße/Schlägerheide in Sterkrade im äußersten Norden von Oberhausen mitten im Wald über 20 Autoreifen entsorgt. Es handele sich keineswegs um ein Kavaliersdelikt, wie die Fahnder der Polizei Oberhausen unterstreichen.

Kosten fallen für die Entsorgung an

Neben der verantwortungslosen Entsorgung in der Natur am Rotbachtal gehe es hier auch um die Kosten, die jetzt bei der Entsorgung anfallen und übernommen werden müssen. Das Kommissariat 11 sucht Hinweise zu dieser extremen Umweltverschmutzung unter 0208 826-0 oder poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.