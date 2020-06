RE 44: Massive Einschränkungen in der Ferienzeit

Oberhausen/Duisburg/Bottrop. Pendler rund um Oberhausen müssen sich in den Sommerferien auf erhebliche Einschränkungen im Zugverkehr einstellen. Zugausfälle ab dem 28. Juni.

Die Sommerferien stehen vor der Tür und damit auch die Baustellenzeit im Schienenverkehr: Aufgrund von umfangreichen Bauarbeiten der DB Netz AG unter anderem an der Duisburg-Hochfelder Eisenbahnbrücke kommt es von Sonntag, 28. Juni, bis Dienstag, 11. August, zu erheblichen Beeinträchtigungen auf den Linien RB 31 „Der Niederrheiner“ und RE 44 „Fossa-Emscher-Express“. Die Nordwest-Bahn richtet einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ein.

Pendler rund um Oberhausen blicken vor allem auf den RE 44. Auf der Linie gibt es zahlreiche Zugausfälle zwischen Oberhausen und Moers sowie zwischen Duisburg und Moers – jeweils in beide Richtungen. Die genauen Einschränkungen sind der Fahrplanauskunft auf der Seite des Betreibers zu entnehmen und können aufgrund ihres Umfanges nur grob umrissen werden:

Auf der Strecke von Moers nach Bottrop entfallen wochentags an bestimmten Tagen ganztägig die Zugverbindungen von Moers nach Oberhausen Hbf. Fahrgäste werden gebeten die Direktbusse des Ersatzverkehrs der Linie RB 31 von Moers nach Duisburg zu nutzen. In Duisburg besteht Anschluss an den Ersatzverkehr nach Oberhausen. Oberhausen wird passend erreicht, dass ein Anschluss an die regulären Zugverbindungen nach Bottrop besteht. An vereinzelten Tagen entfällt auch die letzte Zugverbindung des Tages aus und wird durch einen Schienenersatzverkehr von Duisburg Hbf bis Bottrop Hbf ersetzt.

Von Duisburg nach Bottrop: Am letzten Wochenende im Juni und an vereinzelten Wochenenden im Juli entfallen ganztägig die Zugverbindungen von Duisburg nach Oberhausen Die Ersatzbusse verkehren so, dass ein Anschluss an die regulären Zugverbindungen von Oberhausen Hbf bis Bottrop Hbf besteht. Auch die letzten Fahrten des Tages sind teilweise betroffen und entfallen.

Von Bottrop nach Moers: In der letzten Juniwoche und der zweiten Woche im Juli entfallen an einigen Tagen ganztägig die Zugverbindungen von Oberhausen nach Moers. Von Oberhausen Hbf bis Duisburg Hbf fahren Ersatzbusse. Die Zugverbindungen von Duisburg Hbf nach Moers entfallen in den Ferien häufiger über die Dauer des gesamten Tages.

Von Bottrop bis nach Duisburg: An einigen Wochenenden entfallen ganztägig die Züge von Oberhausen Hbf nach Duisburg Hbf (teilweise von Bottrop bis Duisburg) und werden durch Busse ersetzt. Anfang und Ende Juli sowie an den Wochenenden im August verkehren die Züge von Bottrop Hbf nach Duisburg Hbf aber grundsätzlich zu den regulären Fahrzeiten – mit Ausnahmen bei den letzten Zügen.

Die genauen Ersatzfahrpläne sind auf der Homepage der Nordwest-Bahn unter www.nordwestbahn.de und mobil.vrr.de abrufbar.