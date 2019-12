Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rat hebt drei alte Sanierungsgebiete auf

Der Oberhausener Stadtrat hat einstimmig drei sehr alte Sanierungsgebiete aus den 80er Jahren formal aufgehoben: „Eisenheim“, „Teilbereich II Grillo Busdepot“ und „City-West II“. In einem Sanierungsgebiet behebt eine Stadt städtebauliche Missstände insbesondere durch Investitionen in die Infrastruktur, Schaffung von mehr Grün und der Verlagerung von störendem Gewerbe aus Wohngebieten. Da dadurch der Wohnwert und damit der Wert der Immobilien steigt, können Eigentümer an diesen Kosten beteiligt werden.

Die formale Aufhebung als Sanierungsgebiet ist notwendig, damit die Kosten mit Zuschussgebern (hier das Land) und den Hauseigentümern abgerechnet werden können. Für alle drei Sanierungsgebiete gilt aber: Da die letzten Sanierungsmaßnahmen Anfang bis Mitte der der 80er Jahre praktisch abgeschlossen worden sind, ist der Anspruch der Stadt Oberhausen auf Ausgleichsbeträge durch die Hauseigentümer laut Verwaltungsvorlage als verjährt anzusehen. Auf die Erhebung der Beiträge von Hauseigentümern muss verzichtet werden.