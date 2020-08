Randalierer beschädigt 25 Autos - heftige Kratzer im Lack

Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach dem Täter: 25 Autos wurden in der Nacht zu Sonntag zum Teil stark beschädigt.

Die Polizei bittet um Hilfe bei der Fahndung nach einem Randalierer: In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden in Oberhausen, im Bereich Bermensfeld, etliche Pkw zum Teil stark beschädigt. Die Polizei fand bei ihrer Untersuchung des Vorfalls bisher insgesamt 25 Fahrzeuge, bei denen der Lack erheblich zerkratzt worden ist. Sie parkten in den Straßen Hausmannsfeld, Frintroper Straße, Hattinger Straße, Priestershof, Hunsrückstraße, Steeler Straße, Bermensfeld und Nierfeldweg geparkt.

Personen, die Hinweise auf die Tat oder Täter geben können, werden gebeten sich mit einer Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen zum Beispiel mit dem Polizeipräsidium Oberhausen - Leitstelle Telefon: 0208/8260.