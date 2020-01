Oberhausen ist mit den Problemen im Kaisergarten nicht allein. Auch in anderen Tierparks in der Region erkranken immer mehr Tiere, weil Besucher das Falsche füttern. Im Gysenbergpark in Herne werfen Unbelehrbare sogar giftige Zweige in das Alpaka-Gehege. In Witten verfüttern Besucher eines Wildgeheges Kekse und Süßigkeiten.

Im vergangenen Jahr starb ein Rothirsch im Tierpark Weeze an falschem Futter. Erst vor wenigen Wochen ist in Recklinghausen ein seltener Girgentana-Ziegenbock gestorben: „Titus“ wurde zu Tode gefüttert.

Einige Zoos in der Region trifft es noch härter: Im Dortmunder Zoo haben Besucher Ziegen geschlagen und getreten. Im Bochumer Tierpark sind Riesenschildkröten mit Steinen beworfen worden. Der Zoo in Krefeld muss seine Tiere mittlerweile mit Sicherheitskräften vor aggressiven Besuchern schützen.

Probleme auch andernorts