Shirts und Hoodies für ihre bevorzugten Gastronomen: So wollen Marcus Kötter und Carsten Wrede, die Chefs der Tresohr Studios, in der Krise helfen.

Tresohr Studios „Pottpeople“ geben ihre Gewinnmarge an Gastronomen

Oberhausen. „Kultur. Hilft. Gastro“ nennt das Oberhausener Kulturlabel seine bis zum 3. Juli laufende Aktion: Wer Shirts oder Platten kauft, wird eingeladen.

„Kultur. Hilft. Gastro.“ So nennen Marcus Kötter und Carsten Wrede, die geschäftsführenden Inhaber der Tresohr Studios an der Mülheimer Straße ihre Aktion zugunsten dreier „Locations“, die den Mode- und Musikmachern am Herzen liegen.

Bei sämtlichen Käufen, die im Online-Shop des Kulturlabels Pottpeople (www.pottpeople.ruhr/shop) aktuell getätigt werden, verzichten die Tresohr-Chefs auf die gesamte Marge, um damit drei Oberhausener Gastronomien zu unterstützen: das „In Hostel Veritas“, die Theaterkneipe „Falstaff meets Sissi & Franz“ und „Fleckner’s Finest Food“.

Schauplatz stimmungsvoller Konzerte: die Tresohr Studios, hier beim Live-Mitschnitt von Linda Bender und Chris Schillinger. Foto: Carsten Wrede / Pottpeople

Wieso diese ausgewählten Gastronomien? Bei der alljährlichen Party des Tresohr-eigenen Labels Pottpeople haben diese drei Betriebe stets tatkräftig geholfen. Weil die Party in diesem Jahr aufgrund der Corona-Einschränkungen ausfällt, wollen die Gastgeber nun den Spieß umdrehen.

Gewinne für drei gute Ess-Adressen

Wie wird unterstützt? Die Marge der Verkäufe von Hoodies, Sweatshirts, Postern oder Platten wird gesammelt. Nach Ende der aktuellen Einschränkungen für die Gastronomie laden die Pottpeople vom gesammelten Budget alle beteiligten Käufer zu Currywurst und Kaltgetränken ein. Die Kunden erfahren per Mail, wann sie in welche der drei Gastronomien eingeladen sind.

Wie lange läuft die Aktion? Die Labelparty der Pottpeople hätte am 3. Juli steigen sollen – bis zu diesem Datum sammeln die Kulturschaffenden ihre Gewinne für die drei guten Ess-Adressen.