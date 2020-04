Polizei sucht Unbekannten: Mit falschem Hunderter gezahlt

Oberhausen. Am 21. September 2019 kam es zu dieser Tat. Ort des Geschehens: Ein Kiosk an der Helmholtzstraße in Stadtmitte. Die Polizei sucht Hinweise.

Die Polizei sucht Hinweise zu einer gesuchten Person. Mit einem richterlichen Beschluss kann jetzt nach dem Mann per Foto gefahndet werden.

Die Polizei fragt: Wer kennt diesen Mann? Foto: Polizei OB / Presseportal

Der Unbekannte hat Falschgeld in den Verkehr gebracht. Am 21. September 2019 hatte der Mann an einem Kiosk an der Helmholtzstraße in Oberhausen-Stadtmitte mit einem falschen Hunderter bezahlt. Der Besitzer des Kiosks merkte dies erst, nachdem der Täter sich schon entfernt hatte.

25 bis 30 Jahre alt

Der Mann soll circa 25 bis 30 Jahre alt sein und 175 cm groß. Die Polizei fragt: „Wer kennt diese Person oder kann Angaben dazu machen?“ Hinweise bitte an das KK 21 der Polizei Oberhausen unter 0208 8260 oder per E-Mail an die Adresse poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.