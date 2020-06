Polizei Oberhausen misst traurigen Geschwindigkeitsrekord

Oberhausen. Mit 130 Kilometern pro Stunde ist ein junger Mann auf der Hiesfelder Straße unterwegs gewesen. Nun droht ein Bußgeld in Höhe von 680 Euro.

Eigentlich sind auf der Hiefelder Straße in Oberhausen nur 50 Kilometer pro Stunde erlaubt, aber ein junger Mann (20) aus Bottrop hatte es am vergangenen Freitag (12. Juni) gegen 20.30 Uhr wohl besonders eilig. Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilt, ist der 20-Jährige dort mit einer Geschwindigkeit von 133 Kilometer pro Stunde gemessen worden.

Der junge Mann war mit seinem BMW unterwegs. Abzüglich einer Toleranz von 4 km/h bleibt eine Überschreitung von 79 km/h. Für ihn bedeutet das nun eine mögliche Strafe von 680 Euro, zwei Punkte in der Verkehrssünder-Datei in Flensburg und drei Monate Fahrverbot, so die Polizei.

Verschärfend komme hinzu, dass der junge Mann sich bereits in einer Verlängerung der Führerschein-Probezeit befand. Die Bußgeldstelle könne zudem bei Vorsatz die Regelsätze erhöhen. Der 20-jährige Fahrer kommentierte trocken vor Ort: „Ich sage nichts.“

Die Polizei appelliert an Verkehrsteilnehmer: „Halten Sie sich an die Regeln. Gehen Sie keine Risiken ein. Schützen Sie sich und andere. Fahren Sie bitte vorsichtig.“