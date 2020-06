Polizei muss bei Schlägerei in Oberhausen einschreiten

Am Donnerstagabend, 25. Juni, ist es zu einer Auseinandersetzung mit mehreren Personen an der Westfälischen Straße in Oberhausen gekommen.

Im Stadtteil Osterfeld sind am Donnerstagabend, 25. Juni, an der Westfälischen Straße mehrere Männer in einer Schlägerei aneinandergeraten. Laut Zeugenberichten sollen 10 bis 15 Personen aufeinander losgegangen sein. Zwei Männer wurden dabei verletzt und mussten zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Mit mehreren Streifenwagen und einem Rettungswagen mussten Polizei und Feuerwehr zur Westfälischen Straße ausrücken. Foto: Rene Anhuth / ANC-NEWS

Gegen 20.45 Uhr erreichte de Polizei ein Notruf, vier Minuten später waren mehrere Streifenwagenbesatzungen und ein Rettungswagen vor Ort. Dort trafen die Beamten deutlich weniger Personen an, als am Telefon beschrieben. Die Lage konnte schnell beruhigt werden. Die Polizisten nahmen Personalien auf und fertigten Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung an. Der Hintergrund der Auseinandersetzung ist bislang unklar. Die Ermittlungen laufen. (heth)