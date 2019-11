„Bunt statt Braun“ – die Botschaft ist eindeutig. Seit Februar hat die Veranstaltungsreihe der Evangelischen Jugend mit vielen unterschiedlichen Beiträgen gegen Rechtspopulismus in Oberhausen Zeichen gesetzt: gegen Rassismus, gegen Fremdenfeindlichkeit und für ein demokratisches Miteinander. Nun, zum Ende der Reihe und zum krönenden Abschluss, servierte sie „Poetry gegen Rechts“, einen Abend mit in der Szene bekannten Künstlern in der Lutherkirche bei freiem Eintritt.

„An diesem Abend für Demokratie und Gemeinschaft“

Besucher aus verschiedenen Generationen hatten daran Interesse und sehr viel Spaß. Poetry Slam, bei jungen Leuten beliebt und bekannt, löst bei Älteren oft die Frage aus: „Was ist das eigentlich so genau?“ Nektarios Vlachopoulos, der den Abend souverän moderierte, löste das Rätsel auf: Es handele sich um einen „Dichterwettstreit mit Texten aus eigener Feder“, Requisiten seien nicht zugelassen. Sieben Minuten haben die Akteure Zeit, anschließend entscheidet das Publikum über den Gewinner. „Doch an diesem Abend für Demokratie und Gemeinschaft, verzichten wir auf den Wettbewerb und bieten einfach nur eine schöne Schau mit drei der Besten der Republik“, so Vlachopoulos.

Vorhang auf für Julian Heun, Autor und Poetry-Spezialist aus Berlin, der für den angekündigten Sebastian Lehmann eingesprungen war. 2019 gewann er den Meisterschaftstitel seiner Heimatstadt und stellte nun unter Beweis, dass er ihn verdient. In der Rolle des kleinen Dummerchens führt er die Anhänger der AfD vor. Fein modelliert er, was er uns zu sagen hat, mal eher schüchtern und zurückhaltend, dann wieder euphorisch und schnell. „Alles lässt sich einfach sagen“, ist der Titel seiner Einlassung, die ein Bild in Schwarz und Weiß propagiert. „Alles passt in Schubladen, wenn man auf die Fakten scheißt“ – so greift er die Strategie rechtspopulistischer Rhetorik an. Motto: „Kein Frauenwahlrecht, kein AIDS.“

Ihm folgt der Beitrag von Julia Szymik, die aus Berlin angereist ist und den Begriff Heimat bewertet: „Ich bin mir sicher, dass sie nicht weniger wird, wenn man sie teilt.“ Als „abgemilderte Form des Rassismus“ empfindet der Moderator aus griechischer Familie, der an der Grenze zwischen Württemberg und Baden aufgewachsen ist, wenn jemand zu ihm sagt: „Sie sprechen wirklich hervorragendes Deutsch.“ Der Humorist hat Germanistik studiert und war vor seinem Künstlerleben als Deutschlehrer tätig.

„Willkommenskultur mit Obergrenzen“

Und nun: Sulaiman Masomi, frisch gekürter Gewinner des Dresdner Satirepreises und Landesmeister im Poetry Slam, der sich als afghanisch-deutscher Autor einen Namen gemacht hat. 1979 in Kabul geboren, wuchs er in Krefeld auf, studierte Medien- und Kulturwissenschaften und schrieb den Bestseller „Ein Kanake sieht rot“. Er wohnt in Köln. Sein Leben wäre einfach auf Oberhausen zugelaufen, begrüßt er das Publikum. „Früher war alles besser“, kündigt er den Titel seines Textes an. Mit dieser Lüge werde er ins Poetry-Geschehen einsteigen. Und er beendet diesen Beitrag, den er mit viel satirischer Schärfe würzt, mit einem Gruß an die AfD und ihre Wähler, „die Gestrigen, die alles dafür tun, dass dieser Satz (vom früher Besseren) zur Wahrheit wird“.

Oberhausen Besuche in Auschwitz und im Anne-Frank-Haus In Kooperation mit dem Jugendparlament hat die Evangelische Jugend seit Februar insgesamt 13 Veranstaltungen angeboten, die Zeichen setzten gegen Rassismus und Populismus in Oberhausen. Ob im Graffiti-Workshop, beim gemeinsamen Essen oder beim Theaterspiel – immer war das Motto „Bunt statt Braun“. Auch Reisen zählten zum breiten Spektrum des Programms: Jugendliche und Erwachsene besuchten in Polen die Gedenkstätte des Vernichtungslagers Auschwitz sowie in Amsterdam das Anne-Frank-Haus.

Über „Willkommenskultur mit Obergrenzen“ macht sich nach der Pause Julian Heun lustig, über das, was eigentlich männlich oder weiblich ist, sinniert Julia Szymik. „Enttäuscht von der Evolution“ – „Warum gab’s je ein Gehirn, wenn’s keiner gebraucht?“, fragt sich Sulaiman Masomi. Er ist’s am Ende auch, der dem begeisterten Publikum die Zugabe gönnt: In wahnwitzigem Tempo erzählt er die Satire vom Benehmen der Gäste auf einer Party. In der enorm viele Vorurteile bedienenden Geschichte bekommen einige Nationalitäten das für sie typische Fett weg – von Briten und Deutschen bis zu Israelis.