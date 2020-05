Plätze in Oberhausen frei für Freiwilliges Ökologisches Jahr

Oberhausen. Landschaftsverband Rheinland sucht zum Starttermin 1. August engagierte FÖJ’ler. Freie Stellen gibt’s im gesamten Rheinland.

Die Bewerbungsphase für ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) läuft trotz der Coronakrise. Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) sucht ab dem 1. August 2020 noch junge Menschen zwischen 16 und 27 Jahren, die ein FÖJ absolvieren wollen.

Wer Interesse an Umwelt und Natur hat und mit anpacken möchte, kann beispielsweise in Biologischen Stationen, botanischen Gärten, Grünflächenämtern oder Umweltbildungseinrichtungen tätig werden. Freiwillige erhalten einen ersten Einblick in die Arbeitswelt und haben Gelegenheit, sich beruflich zu orientieren. Freie Stellen gibt’s im gesamten Rheinland – auch in Oberhausen.

Die Vorstellungsgespräche erfolgen je nach Einsatzstelle unter Einhaltung der Hygienebestimmungen vor Ort oder per Telefon. Neben der Arbeit an ihren Einsatzorten beschäftigen sich die FÖJ’ler in fünf mehrtägigen Bildungsseminaren mit ökologischen und sozialen Fragen, begleitet von der FÖJ-Zentralstelle des LVR-Landesjugendamtes. Sie erhalten monatlich ein Taschengeld, eine Verpflegungspauschale und gegebenenfalls einen Mietzuschuss. Gefördert wird das Freiwillige Ökologische Jahr vom Bund, dem Land NRW und dem Landschaftsverband.

Einen Überblick über verfügbare Stellen gibt’s online unter www.foej.lvr.de, weitere Informationen unter .