Illuminierter Baum in der Stadtmitte von Sterkrade – davon soll’s künftig mehr geben.

Innenstadt Paten für leuchtende City-Bäume in Sterkrade gesucht

Oberhausen. Ein Schnäppchen für alle Paten in spe: Mit Hilfe des Verfügungsfonds können bis zu 50 Prozent der Kosten aus Fördermitteln gedeckt werden.

Engagierte Leute aus den Reihen der Sterkrader Interessengemeinschaft (Stig) planen derzeit gemeinsam mit dem Citymanagement Sterkrade einen Ausbau der Eventbeleuchtung in den Bäumen der Sterkrader Innenstadt.

Besonders in der dunklen Jahreszeit soll die Beleuchtung das Einkaufserlebnis verschönern und zu einer gemütlichen Atmosphäre beitragen. Zudem können mit der Eventbeleuchtung Veranstaltungen und Feste untermalt und inszeniert werden.

Bahnhof- und Steinbrinkstraße im Blick

Neben den bestehenden Standorten – wie dem Stadtmittehaus oder dem großen Baum am Kleinen Markt – sollen nun vor allem die Bäume in der Bahnhof- und Steinbrinkstraße und den weiteren Straßenzügen der Fußgängerzone bis zum Großen Markt zusätzlich in Szene gesetzt werden. Mit Hilfe des Verfügungsfonds Sterkrade können bis zu 50 Prozent der Kosten aus Fördermitteln gedeckt werden. Die restlichen Kosten müssen jedoch von privater Seite erbracht werden.

Um die Förderung durch den Verfügungsfonds Sterkrade und die Umsetzung des Projektes sicherzustellen, werden ab sofort engagierte Gewerbetreibende gesucht, die Pate eines Baumes in ihrer Nähe werden und sich somit bei der Finanzierung der Eventbeleuchtung engagieren möchten.

Bitte anrufen!

Für Rückfragen jeder Art, beispielsweise zu den genauen Standorten der Bäume oder den Kosten für eine Patenschaft, steht das Citymanagement Sterkrade Interessierten unter 0208 63580600 oder per E-Mail unter citymanagement@stadtteilbuero-sterkrade.de zur Verfügung.