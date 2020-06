Parkbanktheater der Niebuhrg zeigt Komödie vom Campingplatz

Stimmung beim sommerlichen Parkbanktheater in der Niebuhrg, hier am Auftaktabend mit „Unlimited Sounds goes Schlager“.

Oberhausen. In „Runter zum Fluss“ geben sich Nina Barton und Oliver Sekula komödiantisch Contra. Die Freilicht-Premiere steigt am Freitag, 19. Juni.

Für die beiden Vollblut-Komödianten Nina Barton und Oliver Sekula hat das Parkbanktheater an der Niebuhrg gleich sechs Abende geblockt: Am Freitag, 19. Juni, um 19 Uhr steigt an der Niebuhrstraße 61 die Premiere von „Runter zum Fluss“.

Nina Barton quartiert sich als Anke in „Runter zum Fluss“ im Zelt von Karsten ein. Die Komödie beginnt. Foto: Theater an der Niebuhrg

Frank Pinkus, der Dramaturg am gediegenen Weyher Theater bei Bremen und Routinier des Boulevard-Genres, schuf dieses romantische Lustspiel für laue Sommerabende. Seine Protagonisten treffen sich auf einem Campingplatz in Südfrankreich. Die Vorzeichen sind denkbar ungünstig: Beide sind soeben von ihren Ehepartnern verlassen worden. Aber während für Karsten der Urlaub damit mehr oder weniger beendet ist, lässt sich Anke die „schönsten Wochen des Jahres“ nicht vermiesen: Kurzerhand zieht sie mit Sack und Pack zu Karsten ins Zelt, ohne dessen Zustimmung überhaupt abzuwarten.

Es gibt noch mehr, was sie verbindet

Wie sollen so unterschiedliche Menschen miteinander auskommen? Da ist Karsten, der biedere Standesbeamte mit ausgeprägter Selbstironie, für den Ordnung das halbe Leben ist und der doch weiß, dass ihm zum „richtigen Mann“ noch einiges fehlt. Und da ist Anke, die temperamentvolle Busfahrerin, die ein knappes Dutzend Studiengänge begonnen hat und die Geschichten erzählen kann, von denen sich Karsten bereitwillig faszinieren lässt. Und es gibt noch mehr, was sie verbindet.

Eine Komödie mit zwei Charakteren, die so unterschiedlich sind, dass immer wieder die (komödiantischen) Fetzen fliegen, die sich aber in stilleren Momenten näher kommen und ihre Schutzreflexe hinter sich lassen. Ein schneller, pointenreicher Dialog mit Augenblicken des ehrlichen Gefühls, der das Publikum zu einer amüsanten Tour einlädt. Regisseurin Dorit Olmert sorgt fürs mediterrane Camping-Flair an der Stadtgrenze von Oberhausen und Duisburg.

Weitere Termine sind Samstag, 20. Juni, 19 Uhr, Sonntag, 21. Juni, 17 Uhr, Sonntag, 28. Juni, 17 Uhr, Freitag, 10. Juli, 19 Uhr, Sonntag, 12. Juli, 17 Uhr. Karten kosten 24 Euro, ermäßigt 12 Euro, Ticket-Hotline , online niebuhrg.de