Fridays for Future „Parents for Future“ unterstützt Klimastreik in Sterkrade

Oberhausen. Auch Oberhausener Eltern und Schüler wollen beim weltweiten Klimastreik am 29. November der Bundesregierung gemeinsam die „rote Karte“ zeigen.

Sie wollen der Klimapolitik in Deutschland die rote Karte zeigen: Am Freitag, 29. November, rufen die Klimaschützer von „Fridays for Future“ zusammen mit der Elterninitiative „Parents for Future“ zum erneuten Klimastreik in Oberhausen auf. Dieses Mal geht es nicht in die City, sondern in den Stadtnorden nach Sterkrade. Erstmals soll der Stadtteil bestreikt werden. Los geht es um 11.30 Uhr am Sterkrader Bahnhof.

„Unter dem Motto ‘Neustart Klima’ möchten wir ein Zeichen setzen, dass es mehr braucht, um das Klima zu retten als das Klimapaket, das von der Bundesregierung vorgelegt wurde. Es braucht eine grundlegende ökologisch-soziale Wende und die schaffen wir nur gemeinsam“, sagt Eileen Krauße von der Elterninitiative „Parents for Future“ in Oberhausen, die die jungen Aktivisten unterstützt.

Fridays for Future will in Sterkrade

Die Idee in Sterkrade zu streiken, sei aus der Motivation heraus entstanden, „nochmal andere Menschen erreichen und mobilisieren zu wollen“, so Krauße. Geplant ist ein Demonstrationszug, der am Sterkrader Bahnhof startet. Dann geht es weiter zu verschiedenen Schulen. Die Demo soll am Technischen Rathaus enden.

Der Protest soll von außerdem zwei Aktionen begleitet werden. So soll Teilnehmern die Möglichkeit gegeben werden, „Rote Klimakarten“ auszufüllen. Diese werden in ganz Deutschland gesammelt und am 12. Dezember in Berlin an das Bundeskanzleramt übergeben. Zudem informieren die Klimaschützer zum Thema Stromanbieterwechsel.

500 Streiks in Deutschland angekündigt

Am Freitag, 29. November, gehen vor Beginn der Weltklimakonferenz in Madrid weltweit in über 150 Ländern wieder junge Menschen auf die Straße, um sich für eine konsequente Klimapolitik und die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens einzusetzen. In Deutschland sind Streiks in über 500 Städten angekündigt.

Die Aktivisten von „Fridays For Future“ fordern in Deutschland eine komplette Überarbeitung des Klimapakets sowie einen schnelleren Kohleausstieg. (heth)

Weitere Informationen und eine Übersicht aller Streikorte findet sich auf www.neustartklima.de