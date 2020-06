Olgas Rock präsentiert im Livestream die Band „Dey Hard“

Oberhausen. Sebastian Dey wollte eigentlich mit seiner neuen Band „Analog“ rocken – und spielt nun im digitalen Livestream als zweiter Gast von Rocko e.V.

Nach erfolgreichem Start folgt am Samstag, 20. Juni, um 20 Uhr der nächste „Olgas Rock“-Livestream-Konzert auf dem Youtube-Kanal des Festivals. Zu Gast ist dann im Zentrum Altenberg die Ruhrpott-Band „Dey Hard“. Das Quartett um den Oberhausener Frontmann Sebastian Dey hat Mitte Mai sein Debütalbum „Analog“ veröffentlicht und wollte damit eigentlich im Sommer einige Festivals bereisen, um es möglichst vielen Leuten live zu präsentieren.

Auch das Festival in Osterfeld stand fest im Tourplan des Quartett. Aus einer großen „Umsonst und draußen“-Sause wird nun ein Livestream. „Kein Ersatz, aber besser als nix“, meint Sebastian Dey: „Schon verrückt. Wir bringen ein Album mit dem Titel „Analog“ heraus und spielen jetzt ein Konzert, das in Form von „1“ und „0“ übertragen wird. So war das eigentlich nicht geplant.“

40-minütiges Set mit den Songs für die Festival-Gigs

Dennoch freut sich das Oberhausener Songwriter-Urgestein auf die Sendung: „Ich war ja beim allerersten Olgas Rock schon mit meiner damaligen Band „No Disc“ dabei. Das Kribbeln im Bauch vor dem Auftritt ist aber immer das Gleiche. Vor einem Livestream bin ich nicht weniger nervös als vor einem „analogen“ Festivalauftritt.“

Neben sicher spannenden Gesprächen mit der Band wird es viel Livemusik geben. „Dey Hard“ spielt ein gut 40-minütiges Set mit jenen Songs, die bei den Festival-Gigs auf der Setlist gestanden hätten. Auch die Zuschauer zuhause können via Live-Chat ins Geschehen eingreifen und Fragen stellen. Die Sendung ist nicht bis ins kleinste Detail durchgeplant, so bleibt Platz für Improvisation und spontane Spielereien. Zudem gibt’s wieder einen kleinen Blick ins Video- und Foto-Archiv von Rocko e.V., der als Gastgeber auf glühende Internetleitungen hofft.

Olgas Rock Livestream No. 2 – mit „Dey Hard“ am Samstag, 20. Juni, um 20 Uhr auf www.youtube.com/olgasrockfestival