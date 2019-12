Oberhausen. Nach einem Anschlag am Bahnhof Oberhausen-Sterkrade stand der Bahnverkehr am rechten Niederrhein still. Die Suche nach den Tätern läuft.

Oberhausen: Anschlag auf Oberleitung - Polizei sucht Zeugen

Stillstand rund um den Bahnhof Sterkrade: Seit vier Uhr früh fuhr dort am Montag kein Zug mehr. Unbekannte hatten in beide Fahrtrichtungen Haken in die Oberleitungen gehängt. Der Bahnverkehr auf der Strecke am rechten Niederrhein war am Montag für Stunden lahm gelegt.

Der Oberhausener Polizeisprecher Tom Litges bestätigte am Montagmorgen: Ein Regionalexpress, der kurz vor der Einfahrt in den Bahnhof Sterkrade war, war mit einer offenbar provisorisch konstruierten „Kralle“ in der Oberleitung kollidiert und konnte nicht mehr weiterfahren. „Dabei ist ein automatisches Sicherungssystem aktiviert worden, das den Zug sofort stoppte“, führte Litges aus.

Anschlag auf Bahnlinie: Hintergründe sind noch unklar

Um 12 Uhr teilte die Deutsche Bahn mit: „Die Strecke ist wieder frei“. Zuvor stand der komplette Zugverkehr zwischen Emmerich und Duisburg lange Zeit still.

Zwischen Dinslaken und Oberhausen Hauptbahnhof fuhren Busse als Ersatz. Die ICE-Verbindung nach Amsterdam wurde weiträumig über Düsseldorf Hbf und Venlo umgeleitet.

„Der NSU war nicht zu 3.“ - dieser Schriftzug steht auf dem Bürgersteig der Bahnbrücke. Das Graffito rief zunächst auch den Staatsschutz auf den Plan. Allerdings steht der Schriftzug dort seit längerer Zeit. Foto: Gerd Wallhorn / FUNKE Foto Services

Insgesamt waren zwei Krallen bzw. Hake - laut Polizei aus Draht und Ästen zusammengebaut - in Höhe der Brücke zwischen Ost- und Westrampe in beiden Fahrtrichtungen auf die Oberleitungen der dort zweigleisigen Bahnstrecke geworfen worden. Die Abellio-Bahn erwischte das Hindernis in Richtung Süden, es gab einen Funkenschlag, der Stromabnehmer fuhr ein und der Zug rollte aus und blieb kurz vor dem Bahnhof auf freier Strecke stehen.

Bundespolizei: „Wir hatten noch Glück im Unglück“

„Wir haben noch Glück im Unglück gehabt“, sagt Dajana Burmann, Sprecherin der Bundespolizei. Die Oberleitung hielt stand und riss nicht, der Zug war nur mit geringem Tempo unterwegs, weil er kurz vor der Einfahrt in den Sterkrader Bahnhof war. Den Haken auf der Oberleitung in Richtung Dinslaken entdeckten die Einsatzkräfte dann rechtzeitig, auch dort hätte es sonst noch eine Kollision geben können.

Als die Bahn das Hindernis traf, saßen rund 20 Fahrgäste in der Bahn. Zwei Stunden etwa dauerte es, bis sie evakuiert waren. Verletzte gab es nicht. Anschließend prüften Experten der Bahn Oberleitung, Strecke und Zug auf mögliche Schäden. Die Bundespolizei ermittelt jetzt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Ihren Erkenntnissen nach fuhr gegen 1.20 Uhr in den Morgenstunden der letzte Zug schadlos unter der Brücke in Richtung Sterkrade durch. Innerhalb der folgenden rund zweieinhalb Stunden müssen die Hindernisse dann an die Oberleitungen geworfen worden sein. Zeugen, die in diesem Zeitraum rund um die Brücke auffällige Beobachtungen gemacht haben, können sich bei der Hotline der Bundespolizei melden: 0800/6 888 000.

Ein Graffiti mit den Worten „Der NSU war nicht zu dritt“ ist auf mehreren Metern Länge auf den Bürgersteig Brücke gesprüht, für Radfahrer und Fußgänger gut sichtbar. Das rief zunächst sogar den Staatsschutz auf den Plan. Am Vormittag sagte Oberhausens Polizeisprecher Litges aber, dass den bisherigen Erkenntnissen der Anschlag offenbar keinen politisch motivierten Hintergrund habe. Wie sich herausstellte, prangt der Schriftzug seit Monaten auf der Brücke. Offen bleibt, warum sich nie niemand bemüßigt fühlte, ihn zu entfernen.

Busse statt Züge zwischen Dinslaken und Oberhausen Hauptbahnhof

Gegen 4 Uhr krachte der Regionalzug in die Kralle, die in der Oberleitung steckte. 20 Reisende waren in dem Zug. Sie mussten etwa zwei Stunden ausharren, bis sie evakuiert wurden. Foto: Gerd Wallhorn / FUNKE Foto Services

Betroffen von der Streckensperrung waren drei Regionalzuglinien: Die vom privaten Bahnunternehmen Abellio betriebenen Linien RE19 (Düsseldorf-Arnheim) und RE49 (Wesel-Essen-Wuppertal Hbf) und die von National Express betriebene Linie RE5 (Koblenz-Wesel). Für sie fuhren zwischen Dinslaken und Oberhausen Hbf während der Sperrung ersatzweise Busse.

„Der Verkehr ist wieder aufgenommen, die ersten Züge fahren wieder“, sagte eine Abellio-Sprecherin am Mittag auf Nachfrage.

Die Züge des Fernverkehrs - auf der Strecke verkehrt die ICE-Verbindung Düsseldorf - Amsterdam - waren großräumig von Düsseldorf Hbf aus über Venlo umgeleitet worden, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn.

Computer-Panne: Kaum Online-Infos über die Bahn-Störung

Reisende sollten sich vor Fahrtantritt am besten online, etwa unter www.zuginfo.nrw.de zum aktuellen Fahrplan informieren , empfahl man bei Abellio. Die eigene Website war da am Montagmorgen allerdings keine große Hilfe: „Keine Meldungen. Gute Fahrt!“, hieß es dort bis in den Mittag. Grund ist „ein Schnittstellenproblem“, sagte die Abellio-Sprecherin: „Eigentlich hätte der Bereich mit den aktuellen Verkehrsmeldungen leider voll sein müssen...“

Am Bahnhof Dinslaken erfuhren Reisende von der Störung nichts - wenn sie sich auf Anzeigetafeln oder die Smartphone-App DB Navigator verlassen hatten. In Richtung Ruhrgebiet, sprich nach Oberhausen oder neuerdings auch Essen, fuhr kein Zug. Die Züge aus Richtung Wesel fuhren bis nach Dinslaken und kehrten dort wieder um, allerdings auch mit teilweise erheblicher Verspätung.

Vom „Schienenersatzverkehr“ erfuhren Bahnreisende in Dinslaken erst, wenn sie schon längst am Gleis standen und die Möglichkeit hatten, mit einem Zugbegleiter zu sprechen: Weder die Anzeigetafeln noch die Bahn-App oder Hinweisschilder gaben gegen 10.30 Uhr Auskunft über die Störung. In der VRR-App hingegen war die Streckensperrung – wenn auch umständlich - angezeigt worden. Auch den Mitarbeitern des „ServiceStores“ der Deutschen Bahn blieb keine andere Möglichkeit, als auf den Schienenersatzverkehr zu verweisen.

Wenig bis keine Probleme gab es dagegen mit Reisenden am Sterkrader Bahnhof. Die Bahn hatte die Steige provisorisch gesperrt. Kaum Fahrgäste verirrten sich an diesem Vormittag noch an der Station.