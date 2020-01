Oberhausen. Im Gdanska folgen einander im 14-Tage-Abstand der 81-jährige Gerd Dudek mit seiner Coltrane-Hommage und der 27-jährige Pascal Bartoszak.

Oberhausens Jazzkarussell startet mit Alt- und Jung-Meistern

Wieder ist es Eva Kurowski und Dirk Balthaus gelungen, das Trio des Pianisten Martin Sasse mit Gerd Dudek, dem grandiosen Altmeister am Tenorsaxofon, fürs Neujahrskonzert beim Jazzkarussell zu gewinnen: Am Donnerstag, 9. Januar, wollen sie mit hoher Musikalität das Gdanska am Altmarkt füllen.

Altmeister am Saxophon: Der 81-jährige Gerd Dudek folgt den tiefen Spuren von John Coltrane. Foto: Jazzkarussell

Authentisch rau und zum Dahinschmelzen tönt es, wenn erstklassige Jazzmusiker den „Spirit“ von John Coltrane erkannt haben und nun die Musik des Giganten um eigene Stimmen und Ideen bereichern. Gerd Dudek ist mit seinen 81 Jahren eine lebende Legende und zählt zu den innovativsten Persönlichkeiten der europäischen Szene. Der 30 Jahre jüngere Martin Sasse begeistert mit Spielfreude, Groove und harmonischer Cleverness. Jost Machtel, in den Niederlanden eine bekannte Größe am Kontrabass, und Joost van Schaik am Schlagzeug geben ein Tempo vor, das schwindlig machen könnte – würde nicht alles so leicht und mühelos wirken.

Der Jazzkarussell-Januar widmet sich weiter dem Saxophon: Am Donnerstag, 23. Januar, freuen sich die Gastgeber auf einen „Jung-Meister“. Der 27 Jahre junge Altsaxofonist Pascal Bartoszak, der schon beim „Hömma“-Jazzfestival des Vorjahres trotz später Stunde die Leute von den Stühlen holte, wird seine zweite CD „Common Ground“ mit eigenem Quartett vorstellen: Es seien „alte Studienkollegen aus der Folkwang“. Die stellt man sich aber anders vor. Diese Band mit Jakob Lüffe am Piano, mit der bezaubernden Caris Hermes am Kontrabass, sowie Niklas Walter am Schlagzeug klingt unglaublich reif, sieht aber sehr frisch aus!

Karten für die „Karussellfahrten“ kosten jeweils 10 Euro, ermäßigt 5 Euro, online jazz-in-oberhausen.de