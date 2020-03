Oberhausen. Um die Entwicklung der Kommunikation drehte sich alles beim „Tag der Archive“ im Oberhausener Stadtarchiv an der Eschenstraße in Lirich.

Zufrieden war Stadtarchivar Magnus Dellwig mit der Resonanz auf den „Tag der Archive“ am Sonntag im Stadtarchiv an der Eschenstraße in Lirich. Zwar war, so hieß es, der Besuch etwas weniger stark als vor zwei Jahren, als das Archiv ganz neu in Lirich war. Aber viele Interessierte nahmen die Gelegenheit zum Anlass, sich dort zu informieren.

Postgeschichte in Tafeln

Anlass war der bundesweite „Tag der Archive“. Er stand in diesem Jahr unter dem Schwerpunktthema „Kommunikation“. Ihm war eine Ausstellung im Treppenhaus des Archivgebäudes gewidmet. Dort gab es nicht nur Informationen über die Geschichte der Post in Oberhausen. Eine erste Poststation hier ist 1701 nachweisbar. 1944 wurde die Hauptpost am Hauptbahnhof zerstört. 2008 wurde das wieder aufgebaute Gebäude an Private verkauft.

Stadtarchivar Magnus Dellwig, hier am Bücherregal, referierte über Kommunikation und Netzwerke in Oberhausen in Kaiserzeit und Weimarer Republik. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Die Ausstellung informierte auch über das Zeitungswesen in der Stadt. Dessen Anfänge bildete 1859 das „Zentralblatt für Oberhausen und Umgebung“. Nach dem Zweiten Weltkrieg, so erfuhren die Betrachter der Schautafeln, gab es bis zu vier unabhängige Tageszeitungen, die nach und nach alle von der heutigen Funke-Mediengruppe in Essen übernommen wurden.

Während Archivar Christoph Spilling eine Besuchergruppe durch das Magazin führte und die Bestände des Hauses erläuterte, suchten andere Gäste das Gespräch mit dem Stadtarchivar. Magnus Dellwig hatte einen Vortrag über Kommunikationsstrukturen und Netzwerke in Oberhausen im Kaiserreich und in der Weimarer Republik vorbereitet. Spilling bot am Nachmittag außerdem eine Einführung in die Sütterlin-Schreibschrift an.

Bürgerliches Bündnis für die erste Straßenbahn

„Durch ein solches Netzwerk ist in den 1890er Jahren das Bündnis zwischen dem neuen Industriebürgertum und der Geschäftswelt an der Marktstraße entstanden, das den Bau der ersten Straßenbahn 1896 durchgesetzt hat“, berichtete Dellwig. Damals sei die Gutehoffnungshütte (GHH) mit ihren Zechen und Hütten explosionsartig gewachsen, zwischen 1890 und 1914 von 8000 auf rund 30.000 Beschäftigte. Dellwig: „Der Bau von Werkswohnungen für Ingenieure, Meister und Angestellte wurde immer wichtiger, konnte mit der Entwicklung aber gar nicht Schritt halten.“

Im Obergeschoss des Stadtarchivs informierten alte Karten über die Entstehung der Großstadt Oberhausen. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Und da die GHH sich zu dieser Zeit erstmals auf die heutigen nördlichen Stadtteile ausweitete, habe das Bedürfnis nach einer guten Anbindung bestanden. Gedacht sei das neue Verkehrsmittel aber nicht für die Arbeiterschaft gewesen. „Die Fahrkarten waren dafür viel zu teuer“, erklärte Dellwig.

Mittagspause machte man daheim

Vielmehr sei es darum gegangen, den Führungskräften, auch wenn sie in Zukunft etwas entfernter von ihrer Wohnung würden arbeiten müssen, eine alte Gewohnheit zu belassen: mittags daheim essen zu können. Den Kaufleuten an der Marktstraße habe man das schmackhaft machen können, weil man ihnen so aus dem Umland Kundschaft zuführen konnte. Denn für den jährlichen Großeinkauf sei auch die Arbeiterfamilie mit der Straßenbahn gefahren.

Allerdings habe sich für den Bau der Straßenbahn kein privater Investor gefunden. Magnus Dellwig: „Die Straßenbahn fuhr in den ersten 15 Jahren auch nur Verluste ein.“ Weil es aber damals ohnehin einen Trend gegeben habe, Gas- und Elektrizitätswerke in städtischer Regie zu führen, wurde Oberhausens Verkehrsbetrieb 1896 gleich von Anfang an so errichtet – als erster in Deutschland übrigens. Fortan sei dieser Betrieb der größte Kostenfaktor im städtischen Haushalt gewesen, vor den Lehrkräften und Gebäuden der Volksschulen.