Lieferservice Oberhausener Waffel-Truck passt sich Corona-Krise an

Oberhausen. Immer mehr Gastronomen in Oberhausen richten während der Corona-Krise einen Liefer-Service ein.

Das Osterfelder Paar Dominik Mänß und Eleen Bouzid, das im Juni vergangenen Jahres einen besonderen Food Truck mit sogenannten „Waffle Moments“ eröffnet hat, bietet jetzt wegen der besonderen Lage der Coronakrise jeden Sonntag von 13 bis 20 Uhr einen Liefer- und Abholdienst für seine Produkte an.

Die goldgelb gebackenen Waffeln haben eine knusprige Außenhülle und einen weichen Kern. Sie sind in der Regel auch mit Eis, Sahne und süßen Belägen wie Schokoriegel und Früchte aufgefüllt. Kunden können Waffeln auch ihren Vorstellungen entsprechend beispielsweise ohne Eis bestellen.

Waffeln mit Eis liefert das Paar im Umkreis der Osterfelder Rothebuschstraße 37 von 1,5 Kilometern und Waffeln ohne Eis im Umkreis von 4,5 Kilometern. Abgeholt werden können sie auch am Food Truck auf dem Hof an der Rothebuschstraße 37 in Osterfeld. Dominik Mänß kann zur Bestellung telefonisch unter 0177 1882931 kontaktiert werden.