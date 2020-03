Oberhausen. In Oberhausen-Sterkrade führt die Nachwuchstruppe der Kleinstädter Bühne das Funke-Stück „Herr der Diebe“ auf – durchaus mit Erfolg.

Flott und ansprechend inszeniert, überzeugend gespielt: Bei der Premiere ihres neuen Kinder- und Familienstücks begeisterten die Kleinstädter Trabanten über 200 Zuschauer im Sterkrader Lito-Palast mit einer sehr gelungenen Adaption von Cornelia Funkes Jugend-Erfolgsroman „Herr der Diebe“ für die Theaterbühne. „Das war richtig toll“, urteilten jüngere und erwachsene Zuschauer. Die Kleinstädter Trabanten sind die Nachwuchstruppe der Kleinstädter Bühne.

Info Nur noch zwei Aufführungen Es sind noch zwei weitere Aufführungen geplant, am Samstag, 7. März sowie am Sonntag, 8. März. Beginn ist jeweils um 16 Uhr im Lito-Palast, Finanzstraße 1, Oberhausen-Sterkrade. Karten kosten für Kinder drei, für Erwachsene fünf Euro. Das Besondere: Im Theater gibt es unterschiedliche Reihen für Kinder und Erwachsene; kleinere Zuschauer sitzen vorne, große hinten.

Spannend und vielschichtig ist die Handlung, eine Mischung aus Realität und Fantasy. Sie spielt in Venedig, was auch die Namen der Beteiligten erklärt: Zwei Schwestern, Prospera und Bo, finden auf der Flucht vor ihrer unsympathischen Tante Esther Zuflucht bei einer Kinderbande, die in einem alten Kino wohnt und vom Erlös geklauter Waren lebt, die ihr Anführer Scipio, der sich „Herr der Diebe“ nennt, besorgt.

Das Kinderstück „Herr der Diebe“, basierend auf dem gleichnamigen Roman von Cornelia Funke, kam beim Premierenpublikum gut an. Foto: Franz Naskrent / FUNKE Foto Services

Die Beute tauschen die Kinder beim Antiquitätenhändler Barbarossa gegen Geld. Der von der Tante beauftragte Privatdetektiv Victor Gez sucht die Schwestern, während die Kinderbande den Auftrag erhält, den Flügel eines Karussells zu beschaffen, das eine mysteriöse Kraft besitzt: Wer damit fährt, wechselt das Alter. Kinder werden erwachsen, Erwachsene jung. Der abenteuerliche Raubzug beginnt.

Das Geheimnis des „Herrn der Diebe“

Die Kinder sind aber nicht die einzigen, die den Flügel suchen. Das Geheimnis des „Herrn der Diebe“ fliegt zudem auf, was die Sache kompliziert. Es ergeben sich verschiedene Handlungsstränge. Doch im Roman sind sie noch ein bisschen verwobener als im Bühnenstück.

Dem Regieteam, Diego Tenore, Fabienne Seiler und Bianca Poersch, ist es zudem durch geschickten Wechsel der Schauplätze und die Einteilung des Geschehens in verschiedene Szenen trefflich gelungen, die Geschichte so zu erzählen, dass auch jüngere Zuschauer nicht den Faden verlieren. Die schwingen mit den Guten und sind gegen die vermeintlich Bösen. Sie bekommen viele Gelegenheiten, über witzige Äußerungen zu lachen. Sehr oft erhalten die Akteure spontanen Szenenapplaus.

Die Bühnenbilder wechseln jede Szene

Der Zuschauerraum wird einbezogen ins Theaterspiel, wobei die Lichtführung eine wichtige Rolle spielt. Die Bühnenbilder wechseln je nach Szene, die Kostüme sind fantastisch. Auch die Nebelmaschine kommt zum Einsatz, selbst die Karussellfiguren sind lebendig.

Die „Kleinstädter Trabanten", der Nachwuchs der Kleinstädter-Bühne aus Oberhausen-Sterkrade, führen noch zwei Mal das Theaterstück „Herr der Diebe“ auf. Foto: Franz Naskrent / FUNKE Foto Services

Ein dickes Lob verdient die Textsicherheit der jungen Schauspieler, die sich auch ohne Verstärkung der Stimme durch Headsets sehr deutlich artikulieren, so dass sie auch noch in den hinteren Reihen des Saals zu verstehen sind. Das ist nicht selbstverständlich bei Amateurtheater-Aufführungen.

Echtes Talent als Privatdetektiv

Herausragend spielen Oliver Dymek als Herr der Diebe, der den Wandel vom Bewunderten zum geächteten Lügner sowie seine Rehabilitation gut meistert. Wunderbar präsent sind Bianca Poersch als Barbarossa und Michelle Gruber als Tante in ihren Rollen der Unsympathen. Echtes Talent zeigt Caroline Manns als Privatdetektiv.

Zeitlich ist die Aufführung gut getaktet – nicht zu lang, nicht zu kurz: Bis zur Pause dauert sie etwa 40 Minuten. Dann gibt’s Waffeln und Getränke im Theater-Foyer. In der zweiten „Halbzeit“ wird noch einmal etwa eine halbe Stunde gespielt.