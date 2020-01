Um die Psychologie der Farben geht es unter anderem in der ersten „Nerd Night“ am 16. Januar 2020 im Theater.

Theater Oberhausen Oberhausener Theater will Nerds die große Bühne bieten

Oberhausen. Das Theater Oberhausen probiert ein neues Format aus: Die „Nerd Night“ geht am 16. Januar an den Start: Menschen erzählen von ihrer Leidenschaft.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Oberhausener Theater will Nerds die große Bühne bieten

Das Oberhausener Theater probiert ein neues Veranstaltungsformat aus: Die erste „Nerd Night“ findet am Donnerstag, 16. Januar, ab 18.30 Uhr im Pool des Theaters am Will-Quadflieg-Platz statt.

Der Begriff „Nerd“ kommt aus dem Englischen und bedeutete ursprünglich „Sonderling“ und wurde dann hauptsächlich für junge Männer verwendet, die sich besonders mit Computern auskennen. Heute bezeichnet man damit auch Menschen mit Spezialinteressen.

Zehnminütige Power-Point-Vorträge

Diese Menschen und ihre Spezialinteressen sollen in der „Nerd Night“ präsentiert werden. Vier Rednerinnen und Redner stellen in jeweils zehnminütigen Power-Point-Vorträgen die Themen ihres persönlichen Interesses oder Fachwissens vor. Dieses in Boston entstandene Format kommt jetzt im Rahmen der „Akademie der lauten Gedanken“ auch ans Theater Oberhausen.

Vogelgemeinschaft, Leichen bestatten, Fossilien

Egal, ob das Hobby das Bestimmen von Fossilien ist und sich andere auch dafür begeistern sollen, die Diplomarbeit „Die Vogelgemeinschaft des Großen Tiergartens in Berlin“ jetzt gefälligst ein Publikum finden soll oder der Beweis angetreten werden soll, dass Leichen bestatten kein sterbenslangweiliger Job ist: Die Bühne gehört denen, die es ganz genau wissen!

In dieser ersten Ausgabe geht es um die Psychologie und Philosophie der Farben, American Football aus weiblicher Sicht, Oberhausens Willkommenscafé und das Erstellen eines Podcasts. Der Eintritt ist frei.