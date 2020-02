Die One-Billion-Rising-Aktion am Altmarkt kam im Februar 2018 in Oberhausen gut an. Zahlreiche Tänzer und Tänzerinnen machten mit. Auf ein so großes Interesse hoffen die Veranstalter auch in diesem Jahr.

One Billion Rising Oberhausener tanzen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen

Oberhausen. One Billion Rising: Das Training für den großen Aktionstag im Zentrum Altenberg startet am 11. Februar um 17.30 Uhr. Alle können mitmachen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Oberhausener tanzen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen

Tanzen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen: Im Eisenlager des Zentrums Altenberg wird bald fleißig für den Flashmob-Tanz von One Billion Rising (englisch für: eine Milliarde erhebt sich) trainiert. Die internationale Aktion für das Ende von Gewalt gegen Frauen und Mädchen ruft für Freitag, 14. Februar, um 21.15 Uhr zu einem Flashmob bei der Disco „Adults only“ im Zentrum Altenberg in Oberhausen auf.

Mit dem Motto „Move, Rise, Life - Bewegen, Erheben, Leben“ will die Aktion auf rund 1 Milliarde Frauen und Mädchen weltweit aufmerksam machen, die Opfer von körperlicher, sexueller, psychischer oder struktureller Gewalt sind. Am Dienstag, 11. Februar, um 17.30 Uhr sind alle Interessierten in das Eisenlager des Zentrums Altenberg, Hansastr. 20, in Oberhausen, herzlich zum Üben des Tanzes eingeladen.

Eine Choreografie für alle Teilnehmer

Unter professioneller Anleitung von Diplom-Sportwissenschaftlerin und Zumba-Trainerin Nadine Benninghoff wird der Tanz zu „Break the Chain“ eingeübt. Wie in den letzten Jahren wird weltweit am 14. Februar eine Choreografie zu dem selben Lied gemacht.

Die Tänzerinnen und Tänzer drücken ihren Protest aus und bringen ihre Kraft, Energie und Lebendigkeit zum Ausdruck. Alle Interessierten sind eingeladen, für ein selbstbestimmtes und gewaltfreies Leben von Frauen und Mädchen weltweit mit zu tanzen. In Oberhausen wird die Aktion von folgenden Institutionen unterstützt und organisiert: Gleichstellungsstelle Stadt Oberhausen, Frauen helfen Frauen Oberhausen e. V., Kommunales Integrationszentrum Oberhausen und Zentrum Altenberg.