Oberhausener Sparkasse: Mini-Zinsen im gesamten Jahrzehnt

Der Oberhausener Sparkassen-Vorstandschef Oliver Mebus geht von einer jahrelang anhaltenden Niedrigzinsphase aus – und empfiehlt langfristig denkenden Sparern den Kauf von Wertpapieren. Im Hintergrund: Vorstandsvize Thomas Gäng. Das Foto entstand am 3. März 2020 während der Bilanzpressekonferenz zum Geschäftsjahr 2019.

Oberhausen. Die Stadtsparkasse Oberhausen rechnet nicht damit, dass nach der Corona-Krise die Zinsen für Sparer steigen werden – und gibt daher Anlagetipps.

Die Stadtsparkasse Oberhausen geht davon aus, dass sich die schon seit Jahren anhaltende Niedrigzinsphase durch die Corona-Krise noch viel weiter ausdehnt.

Oliver Mebus, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse, spricht sogar davon, dass Sparer im gesamten neuen Jahrzehnt der 20er Jahre nicht mehr damit rechnen können, deutlich höhere Zinsen für ihre Spareinlagen zu erhalten. „Die Corona-Krise verlängert die Niedrigzinszeit sogar noch, denn international haben die Notenbanken das Zinsniveau noch weiter gesenkt. Ein Hoffen auf die Rückkehr von Zinsen ist in diesem Jahrzehnt damit unrealistisch. Die Zentralbanken stellen viel Geld bereit, von denen ein Teil wieder am Aktienmarkt landet. Für den langfristigen Sparer ist das Sparbuch keine Alternative.“

Stadtsparkasse rät zu Sparplänen für weltweit anlegende Aktienfonds

Mebus empfiehlt langfristigen Geldanlegern nun erst recht, in Wertpapiere zu investieren und damit Risiken einzugehen. Trotz der durch die Corona-Krise weltweit stark abgestürzten Aktienkurse meint Mebus: „An Wertpapieren führt auch nach der Corona-Krise kein Weg vorbei.“ Die derzeitigen Verluste an den Aktienbörsen seien zeitlich begrenzt, es wäre deshalb ein großer Fehler, jetzt in der Corona-Krise Wertpapiere zu verkaufen.

Seine Empfehlung nach einer Pressemitteilung der Stadtsparkasse: „Deutliche Kursrückgänge von Aktien sind langfristig eine gute Gelegenheit, Aktien hinzuzukaufen. Die Gefahr besteht jedoch darin, zu früh zu kaufen.“ Kunden sollten daher geplant vorgehen und schrittweise zeitlich gestreckt in Wertpapiere investieren, zum Beispiel über einen Fondssparplan, bei dem man Monat für Monat feste Beträge einzahlt und dafür Fondsanteile kauft. „Die Risiken von schwankenden Kursen können durch regelmäßiges Wertpapiersparen in breitgestreute Aktienfonds verringert werden. Anleger setzen so nicht alles auf eine Karte.“